Die Feuerwehr Essen ist in Essen-Rüttenscheid am Donnerstag (30.11.) zu einem Großeinsatz ausgerückt.

Essen. Einem Lost Places-Fotografen ist in einem Bunker schwindelig geworden. Messungen zeigten eine gefährlich hohe Kohlenmonoxid-Konzentration.

Starke Kohlenmonoxid-Konzentrationen in einem ehemaligen Luftschutzbunker in Essen-Rüttenscheid sorgen seit dem Donnerstagmittag für einen Großeinsatz der Feuerwehr.

Wie deren Sprecher Christian Schmücker in einer ersten Einschätzung der Lage berichtete, sei ein Fotograf, der sogenannte Lost Places ablichtet, in das Gemäuer vorgedrungen und plötzlich sei ihm schwindlig geworden. Messungen ergaben dann, dass „der Bunker voll mit CO“ ist“, so Schmücker.

Höhenretter der Feuerwehr Essen untersuchen Rüttenscheider Bunker

Einsatzkräfte, darunter auch die Höhenretter der Essener Feuerwehr, untersuchen jeden Winkel der Anlage zwischen Krupp-Krankenhaus und der Wittekindstraße, um sicherzustellen, dass sich dort nicht noch mehr Menschen aufhalten. Danach sollen die Zugänge in Abstimmung mit der Stadt Essen dauerhaft verschlossen werden. Unklar sei noch, so Schmücker, wem der Bunker gehöre.

Da in dem Gewölbe keine Sauerstoffzufuhr herrschte, hat sich vermutlich über viele Jahre Kohlenmonoxid gebildet, ein farb-, geruch- und geschmackloses Gas, das in hoher Konzentration tödlich wirkt.

