Neue Veranstaltung Caipi statt Glühwein: Neues Sommerfest in Essen geplant

Essen-Haarzopf. Ein neues Sommerfest soll im Bürgerpark Haarzopf steigen. Vorbild ist der beliebte Weihnachtsmarkt. Der genaue Termin steht noch nicht fest.

Unter dem Titel „Gesoma“ (Gemeinsamer Sommermarkt) soll es in Essen-Haarzopf in diesem Jahr ein neues Sommerfest im Bürgerpark geben. Das erfuhren die Besucherinnen und Besucher beim Neujahrsempfang des Bürgervereins Haarzopf-Fulerum. Es soll eine von sechs größeren Veranstaltungen für die Bürger der beiden Stadtteile in diesem Jahr sein.

„Statt Glühwein gibt es dann halt Caipi“, verkündet Jörn Benzinger, Vorsitzender des Bürgervereins. Geplant sei eine Mischung aus dem Tag der Vereine und dem Weihnachtsmarkt, das heißt, Haarzopfer und Fulerumer Institutionen können sich an Ständen vorstellen und mit den Bürgern ins Gespräch kommen. „Wie beim Weihnachtsmarkt können alle aktiv werden. Der gesellige Aspekt steht dabei im Vordergrund“, so Benzinger, der sich auch kleinere kulturelle Darbietungen vorstellen kann.

Am Vorabend des Sommerfestes in Essen-Haarzopf sollen Jugendliche feiern

Ursprünglich sollte das neue Fest Ende Juni stattfinden. „Wegen der Überschneidung mit dem Familienfest in der Kleingartenanlage Hohe Birk denken wir über den Termin noch mal nach“, so Benzinger. Am Vorabend des Sommerfestes sind vor allem Jugendliche und junge Erwachsene eingeladen, bei Musik, Essen und Trinken gemeinsam zu feiern.

Der Name des neuen Sommerfestes Gesoma ist an das altbekannte Gesofe (Gemeinsames Sommerfest) angelehnt. Das hatte es bereits in den 80er/90er Jahren gegeben, kurz vor der Coronapandemie war die Veranstaltung wiederbelebt worden und dann erneut eingeschlafen. Zum Jubiläum im kommenden Jahr wolle man sie wieder aufleben lassen, sagt der Vorsitzende, der den Sommermarkt als eine Art Zwischenlösung sieht.

Beim Neujahrsempfang in den Räumen des Tanzsportvereins Casino Blau-Gelb in der Neuen Mitte Haarzopf konnte der neue, deutlich verjüngte Vorstand des Bürgervereins um den Vorsitzenden Jörn Benzinger Vertreterinnen und Vertreter der Haarzopfer und Fulerumer Vereine und Institutionen begrüßen.

Der 43-jährige Benzinger hatte das Amt im vergangenen Jahr übernommen, nachdem sich der langjährige Vorsitzende Horst Holtwiesche krankheitsbedingt zurückgezogen hatte. Unterstützt wird der neue Vorsitzende von seinen beiden Stellvertretern Philipp Rosenau und Horst Eremit.

Von sechs Veranstaltungen sind bereits drei terminiert

Von den sechs geplanten Veranstaltungen sind drei bereits fest terminiert. Los geht es mit dem Bürgerflohmarkt am Sonntag, 9. Juni, 11 bis 17 Uhr, im Bürgerpark. Anmeldungen dazu sollen ab Mitte Februar möglich sein. Am Freitag, 8. November, ab 18 Uhr, startet der Martinszug mit anschließendem Treffen im Bürgerpark und am Sonntag, 8. Dezember, wird zum 30. Mal der Weihnachtsmarkt auf dem Parkplatz Raadter Straße und der Straße Auf‘m Dörnchen stattfinden. Im September soll es außerdem wieder das in den Vorjahren gut besuchte Kartoffelfest geben.

