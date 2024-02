Dachstuhl brennt in Essen-Kray: Schule bleibt geschlossen

An der Joachimstraße In Essen-Kray steht ein Dachstuhl in Flammen.

Essen. An der Joachimstraße schlagen Flammen aus dem Dach eines Mehrfamilienhauses. Die Feuerwehr ist mit starken Kräften im Einsatz.

Die Feuerwehr Essen ist am Montagmorgen zu einem Großbrand in Kray ausgerückt: An der Joachimstraße brennen eine Wohnung und der darüberliegende Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses lichterloh. Eine dem Einsatzort gegenüberliegende Grundschule bleibt aufgrund der Sperrungen geschlossen. Eintreffende Schüler werden einem Bus der Ruhrbahn betreut. Neben der Joachimstrße ist auch die Krayer Straße ab der Einmündung Barbarastraße abgeriegelt. Es staut sich massiv im morgendlichen Berufsverkehr, zumal auch die nahe A40 nach einem Verkehrsunfall zwischen Essen und Gelsenkirchen in Richtung Dortmund komplett gesperrt wurde.

Feuerwehrsprecher Christian Schmücker berichtete von einer „hohen Brandintensität“, weil das Dachgeschoss von den Bewohnern des Hauses wohl als Lagerraum genutzt wird und entsprechend vollgestellt ist.

Gern gelesen in Essen

Seit kurz vor 7 Uhr sind zwei Löschzüge mit Drehleitern vor Ort, um die Flammen, die bereits durch die Dachhaut schlagen, zu bekämpfen. Gegen 8 Uhr sagte Schmücker: „Wir sind wohl noch zwei Stunden im Einsatz.“ Erkenntnisse über Verletzte oder die Brandursache gibt es bislang keine, so die Feuerwehr. Ob der Unterricht an der Joachimschule im Laufe des Morgens aufgenommen werden kann, ist unklar.

(Wir aktualisieren diese Meldung, sobald neue Informationen vorliegen)

[Essen-Newsletter hier gratis abonnieren | Auf einen Blick: Polizei- und Feuerwehr-Artikel + Innenstadt-Schwerpunkt + Rot-Weiss Essen + Lokalsport | Nachrichten aus: Süd + Rüttenscheid + Nord + Ost + Kettwig & Werden + Borbeck & West | Alle Artikel aus Essen]

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den NRZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen