Demo für Waffenstillstand zieht durch die Essener Innenstadt

Essen. Rund 500 Teilnehmer werden zu einer Versammlung erwartet, die auf dem Hirschlandplatz startet und am Jakob-Funke-Platz enden soll.

Rund 500 Teilnehmer werden am Samstag (20. Januar) zu einer „Demo für Waffenstillstand“ in Essen erwartet. Die angemeldete Versammlung startet um 14 Uhr am Hirschlandplatz, um durch die Innenstadt bis zum Jakob-Funke-Platz zu ziehen, wo sie gegen 17 Uhr enden soll, sagte Polizeisprecherin Sonja Kochem am Freitag auf Anfrage.

Organisiert wird die Kundgebung von der Linksjugend, der Jüdischen Stimme, der Palästinensischen Gemeinde und der DKP. Reden werden der Vorsitzende der Jüdischen Stimme, ein Mitglied der Palästinensischen Gemeinde, eine Europaabgeordnete und Jules El-Khatib, ein deutsch palästinensischer Friedensaktivst mit israelischem und deutschen Pass, so die Veranstalter.

„Dass wir gemeinsam mit Palästinensern und Israelis für Frieden in Essen demonstrieren und palästinensische, israelische und jüdische Redner haben, ist ein wichtiges Zeichen gegen die massive Gewalt, die jeden Tag in Gaza geschieht“, ist Shoan Vaisi, Anmelder der Demo und „Die Linke“-Ratsmitglied, überzeugt.

[Essen-Newsletter hier gratis abonnieren | Auf einen Blick: Polizei- und Feuerwehr-Artikel + Innenstadt-Schwerpunkt + Rot-Weiss Essen + Lokalsport | Nachrichten aus: Süd + Rüttenscheid + Nord + Ost + Kettwig & Werden + Borbeck & West | Alle Artikel aus Essen]

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den NRZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen