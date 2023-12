Essen Zwei Männer haben vor zwei Jahren die „Essener Braumanufaktur“ gegründet. Jetzt gibt es einen internationalen Erfolg.

Zwei Jahre nach der Gründung ihrer kleinen „Braumanufaktur“ haben zwei Essener einen beachtlichen Erfolg erzielt: Denis Fischer (36) und Philipp Jacobs (38) haben den „European Beer Star“ gewonnen - eine internationale Auszeichnung, mit der selbst große Brauereien werben, wenn sie denn erfolgreich sind. Ausgezeichnet mit der silbernen Preis wurde das „Pale Ale“ der Essener Braumanufaktur, das „Kanale Grande“ heißt - eine Würdigung des Rhein-Herne-Kanals im Essener Norden. Der „European Beer Star“ ist bereits an einige große Marken verliehen worden, die damit auch auf ihren Etiketten werben.

Gebraut wird in der Küche zu Hause

Die „Essener Braumanufaktur“ (EBM) entstand im November 2021 - die beiden Hobbybrauer entschlossen sich, in kleinen Schritten ins echte Geschäft einzusteigen: „In der Wohnküche von Philipp brauen wir unser Bier so lange, bis wir zufrieden sind“, erklärt Denis Fischer. Dann werden die Rezepturen an eine bayerische Brauerei geschickt, die das Ganze dann umsetzt. Die Folge: Die Braumanufaktur hat mittlerweile drei Sorten im Programm, die Essener in vielen „Trinkgut“-Märkten kaufen können, außerdem bei Rewe Köster (Frankenstraße, Rellinghausen), bei Rewe Geisler (Bredeney), bei Edeka Hundrieser (Schönebeck, Haarzopf, Rüttenscheid).

„Schichtende“ heißt eins der Biere der Essener Braumanufaktur, die Flasche (0,5) kostet 2,99 Euro im Handel. Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Drei Sorten gibt es mittlerweile - mit schönen Namen

Die drei Sorten tragen Namen aus dem Ruhrgebiet: „Schichtende“ heißt das Export, mit dem die Braumanufaktur vor zwei Jahren an den Start ging. Dann kam „Kanale Grande“, ein „Pale Ale“, und ganz neu im Angebot ist „Unter Tage“ - ungefiltert, obergärig, voller Röst-Malz-Aromen, dunkel in der Optik. „Ein schöner, kräftig dunkler Schluck nach getaner Arbeit“, heißt es auf der Internet-Seite der Braumanufaktur. Auch dort kann man alle Biere natürlich kaufen: www.essener-braumanufaktur.de

