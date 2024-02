Diebstahl mit Waffen: Männer im Hauptbahnhof Essen gefasst

Essen. Nach einem Klau in einem Drogeriemarkt stellten Bundespolizisten zwei Verdächtige. Eine Reihe von Ermittlungsverfahren sind die Folge.

Nach einem bewaffneten Diebstahl in einem Drogerieladens des Essener Hauptbahnhofs hat die Bundespolizei zwei Verdächtige gestellt. Bei einem der beiden jungen Männer fanden sich ein Tierabwehrspray, Drogen und ein gestohlenes Smartphone.

Wie die Behörde am Montag berichtete, hatte ein Mitarbeiter der Filiale die Bundespolizei gegen 18.30 Uhr am Sonntagabend informiert. Der 22-Jährige und sein 21 Jahre alter Begleiter sollen Getränke und Wundschnellverbände geklaut haben. Der 32-jährige Ladendetektiv habe die Verdächtigen dabei beobachtet, wie die Ware in ihren Jacken verstauten. Anstatt zu bezahlen, gaben sie Fersengeld.

Gern gelesen in Essen

Die Beamten nahmen die Männer fest und brachten sie auf die Wache. Ermittlungen ergaben, dass die Staatsanwaltschaft Bremen wegen Bandendiebstahls bereits nach dem Aufenthaltsort des Esseners (22) mit marokkanischer Staatsangehörigkeit fahnden ließ. Überprüfungen des ein Jahr jüngeren Algeriers ergaben, dass er sich unerlaubt im Bundesgebiet aufhält. Anschließend wurden von dem Wohnungslosen Lichtbilder gefertigt und Fingerabdrücke genommen.

Die Bundespolizisten stellten das Handy, die Drogen und das Tierabwehrspray des 22-Jährigen sicher und leiteten gegen das Duo Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls, Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und unerlaubten Aufenthalts ein. Die Männer kamen zunächst im Gewahrsam der Polizei Essen unter.

[Essen-Newsletter hier gratis abonnieren | Auf einen Blick: Polizei- und Feuerwehr-Artikel + Innenstadt-Schwerpunkt + Rot-Weiss Essen + Lokalsport | Nachrichten aus: Süd + Rüttenscheid + Nord + Ost + Kettwig & Werden + Borbeck & West | Alle Artikel aus Essen]

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen