Diese Attraktionen gibt es beim Adventsdorf in Essen-Kettwig

An der Evangelischen Kirche am Markt in Essen-Kettwig werden vom 1. bis 3. Dezember Hütten des Adventsdorfes stehen.

Essen-Kettwig In Essen-Kettwig gibt es ein neues Event: das „Adventsdorf“. Diese vielfältigen Aktionen laden vom 1. bis zum 3. Dezember zu einem Bummel ein.

Das „Kettwiger Adventsdorf“ hat in Kürze Premiere: Vom 1. bis 3. Dezember lädt der Heimat- und Verkehrsverein (HVV) Kettwig zu einem Bummel durch die Altstadt ein unter dem Motto „Folgt dem Stern“. An vier Stationen gibt es Markthütten, Basare und Kreativmärkte, die zum Geschenke-Kauf und zum Verweilen bei Glühwein und leckerem Essen einladen. Viele örtliche Geschäfte sind am verkaufsoffenen Sonntag beteiligt.

Zudem bietet das Adventsdorf ein dichtes Programm mit Lesungen, Konzerten, Mitsing- und Spielangeboten. „Das macht unser Adventsdorf zu einem ganz besonderen Angebot, um mit der ganzen Familie stimmungsvoll in den Advent zu starten“, erklärt Peter Marx, stellvertretender Vorsitzender des HVV. Das Ganze ist eine Gemeinschaftsaktion mit der katholischen und den evangelischen Gemeinden, der Händlergemeinschaft Kett-In, dem Unesco-Club, der IG Ruhrstraße, der Musikschule Kettwig, dem Verein Kettwig hilft, der Stadtteilbücherei und ihrem Förderverein sowie weiteren Partnern.

Ukrainischer Chor tritt vor der Kirche am Markt auf

Mit vielfältigen Aktionen beteiligt sich etwa die Ev. Kirchengemeinde. Am Freitag lädt Pfarrer David Gabra um 15.45 Uhr zu einem adventlichen Kindergottesdienst in die Kirche am Markt, Hauptstraße 83, ein. Nach der Eröffnung des Adventsdorfes mit einem offenen Singen um 17 Uhr folgt um 19 Uhr ein Liederabend in der Kirche, der vom Gospelchor der Gemeinde und der Band der Ev.-freikirchlichen Gemeinde Kettwig begleitet wird. Am Samstag sowie am Sonntag wird um 14.30 Uhr ein ukrainischer Chor mit Liedern und Bräuchen der ukrainischen Weihnacht an den Hütten vor der Kirche am Markt zu hören sein.

Kinder können am Samstag ab 14 Uhr einen Adventsspielplatz rund um die Kirche besuchen. Um 17 Uhr findet ein Konzert des Kinderchores der Gemeinde statt. Dieser präsentiert u.a. Anke Beckmanns Krippenspiel „Alle Jahre wieder“. Um 19 Uhr steht Musik für Akkordeon auf dem Programm, initiiert vom Unesco-Club Kettwig.

Am Sonntag feiert die Kirchengemeinde um 16 Uhr einen musikalischen Gottesdienst. Besucherinnen und Besucher können sich auf die Kantaten von Georg Philipp Telemann freuen.

Verschiedene Angebote an Lesungen für Klein und Groß

In der Stadtteilbibliothek wird regelmäßig für Kita- oder Klassengruppen sowie auch offen nachmittags vorgelesen. Für das Adventsdorf ist ein zusätzlicher Termin eingerichtet worden. Am 1. Dezember packt eine ehrenamtliche Vorleserin des Förderkreises ihren Geschichtenkoffer und kommt in die Buchhandlung Decker (Hauptstraße 92). Dort liest sie von 16 bis 17 Uhr nachdenkliche und lustige Geschichten für Kinder ab fünf Jahren.

Am Samstag ist dann Steffen Hunder, Pfarrer in Rente, zu Gast bei Buch Decker. Um 17 Uhr liest er unter dem Motto „Frohes Fest!“ Satirisches zur Weihnachtszeit.

Märchenlesungen für Klein und Groß organisiert wiederum die IG Ruhrstraße im Rahmen des Adventsdorfs: am Samstag und Sonntag jeweils um 14 Uhr am Weberbrunnen (Tuchmacherplatz).

Der Unesco-Club Kettwig ist mit seinem traditionellen Kreativmarkt im Ev. Gemeindezentrum an allen Tagen beim Event vertreten. Im Angebot sind selbst hergestellte Geschenke, weihnachtliche Dekorationen, Adventskränze und -gestecke. Mit dem Verkauf werden die vom Verein unterstützten Projekte gefördert. Neben Suppen und Salaten sowie Kaffee und Kuchen wird ab 17 Uhr draußen auf dem Kirchplatz Glühwein ausgeschenkt und Bratwurst zum Verzehr angeboten.

In St. Peter finden Krippenspiele und ein Konzert statt

In der Kirche St. Peter findet am Samstag sowie am Sonntag jeweils um 15 Uhr ein Krippenspiel statt. Am Sonntag tritt um 18 Uhr das Kettwiger Bach Ensemble mit Vokal- und Instrumentalsolisten auf. Gespielt werden Werke von Sergej Rachmaninow, Felix Mendelssohn Bartholdy und Charles Villiers Stanford (Eintritt 15 Euro).

Im Petershof bietet die Frauengemeinschaft der kfd am Freitag von 17 bis 21 Uhr, am Samstag von 12 bis 21 Uhr und am Sonntag von 12 bis 20 Uhr einen Adventsbasar mit Handarbeiten für Groß und Klein, Plätzchen und Konfitüren an. Dazu gibt es einen Weihnachts- und Bücherflohmarkt sowie selbst gemachten Kuchen und Suppen. Mit dem Erlös werden ein Alten- und Pflegeheim in Palästina und die Notschlafstelle „Raum 58“ unterstützt.

Geöffnet ist das Adventsdorf am Freitag, 1. Dezember, von 16 bis 21 Uhr mit Hütten und Kreativmärkten sowie den Kettwiger Weihnachts-Wünschebäumen im Petershof und im Ev. Gemeindezentrum.

Am Samstag ist das Adventsdorf von 14 bis 21 Uhr und am Sonntag von 12 bis 21 Uhr wiederum mit Hütten und Kreativmärkten und den Wunschbäumen geöffnet.

Zum Abschluss des Tages gibt es immer einen ökumenischen Segen zur Nacht in einer der beiden Kirchen.

