Veranstaltung Diese Pop-up-Events veranstaltet das Fcuk Yoga in Essen

Essen-Südviertel Während die Bar Fcuk Yoga umgebaut wird, veranstalten die Betreiber Pop-up-Events. Was als nächstes geplant ist.

Die nächsten Pop-up-Events des Fcuk Yoga stehen an. Während die Bar mit Sitz an der Emmastraße 13 ihre Räumlichkeiten renoviert und neu einrichtet, veranstaltet Inhaber Denis Roscic Events in anderen Locations.

Von Donnerstag, 21. Dezember, bis Samstag, 23. Dezember, gibt es eine Kooperation mit dem Café Emilia (Rüttenscheider Straße 239). Die Events dort starten jeweils um 19 Uhr und stehen unter dem Motto „Cookies and Cream“. Es gibt eine der drei Espresso-Martini-Varianten des Fcuk Yoga und Kuchen aus dem Emilia.

Pop-up-Event am Essener Folkwang-Museum geplant

Am zweiten Weihnachtsfeiertag, 25. Dezember, findet eine Veranstaltung im Restaurant Edda am Folkwang-Museum (Museumsplatz 1) statt. Der Titel lautet „Chiqué“. Es ist ein gemeinsames Event von Fcuk Yoga, der Rüttenscheiderin Monique Kirchheim und dem Gastronomen Franco Gianetti, Betreiber des Edda.

Los geht es um 20 Uhr. Das Team der Fcuk-Yoga-Bar bereitet Cocktails zu, ein Auszug aus der regulären Karte wird angeboten. Zu Beginn soll Prosecco gereicht werden. DJ Clapback aus Köln legt auf, gespielt werden House, R&B und Soul. Der Dresscode ist schick. Der Eintritt kostet 15 Euro und ist auf 150 Gäste begrenzt. „Wer auf jeden Fall einen Platz möchte, sollte früh kommen oder reservieren“, rät Roscic.

Auf Instagram findet man den Account der Veranstaltung unter @chique___event, per Mail sind die Organisatoren unter Info@chiqueevent.de erreichbar.

