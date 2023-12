Drei Tage Streik an der Uniklinik Essen - auch Uni betroffen

Essen Der Tarifstreit im öffentlichen Dienst spitzt sich zu. Verdi macht auch in Essen mehr Druck und ruft gleich mehrere Tage lang zum Streik auf.

Verdi verschärft Anfang kommender Woche in Essen den Tarifkampf im öffentlichen Dienst der Länder. So werden das Universitätsklinikum sowie die Universität an drei Tagen bestreikt. Wie Bernt Kamin-Seggewies vom Verdi-Bezirk Ruhr-West auf Nachfrage bestätigte, sind die Beschäftigten beider Einrichtungen von Montag, 4. Dezember, bis einschließlich Mittwoch, 6. Dezember, aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Am Montagvormittag ist eine große Streikkundgebung vor dem Rathaus an der Porschekanzel geplant.

Verdi zieht nach eigenen Angaben die Daumenschrauben an, nachdem die Arbeitgeber auch in der zweiten von drei Verhandlungsrunden kein Angebot abgegeben haben. Die dritte Verhandlungsrunde findet am 7. und 8. Dezember statt.

Katharina Schwabedissen, zuständige Gewerkschaftssekretärin für das Universitätsklinikum Essen, erklärte: „Die massive Inflation lässt nach, aber der aufgelaufene Kaufkraftverlust bleibt. Die Beschäftigten im Uniklinikum würden die gleiche Arbeit leisten wie ihre Kollegen und Kolleginnen bei den Kommunalen Krankenhäusern, sollen aber über zehn

Prozent weniger verdienen. „Diese Argumente wollten die öffentlichen Arbeitgeber nicht hören. Bis zur dritten Runde werden wir ihnen den Ernst der Lage verdeutlichen“, so Schwabedissen.

Streik: Patienten der Uniklinik Essen müssen mit Einschränkungen rechnen

Welche Auswirkungen die Streiks an der Uniklinik für Patienten konkret haben werden, bleibt abzuwarten. Bei früheren Streikaktionen mussten nicht dringende OPs verschoben werden und Patienten mit längeren Wartezeiten rechnen. Die Notfallversorgung wird aber in der Regel durch eine Absprache mit Verdi gesichert. Zuletzt war das Uniklinikum erst am 23. und 24. November bestreikt worden.

Die Universität Duisburg-Essen konnte am Freitag noch nicht sagen, welche Folgen der Arbeitskampfes auf den Lehrbetrieb haben wird. „Wir müssen abwarten, wie sich die Lage am Montag darstellt“, sagte eine Sprecherin. Fakt ist: Die Professoren dürfen nicht streiken, nur Angestellte.

Große Kundgebung an der Porschekanzel

Neben den Beschäftigten der Uniklinik und der Universität sind in der kommenden Woche auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Landeseinrichtungen der Justiz zum Streik aufgerufen - allerdings nur am 4. und 5. Dezember.

Am Montagmorgen werden die Streikenden von der Uniklinik und der Universität in einem Sternmarsch zum Rathaus ziehen. 10 Uhr beginnt dort die gemeinsame Kundgebung. Kamin-Seggewies von Verdi rechnet damit, dass daran auch einige Beamtinnen und Beamte teilnehmen werden, die zwar nicht streiken dürfen, aber längere „aktive“ Pausen einlegen könnten. Ihr Interesse an einem guten Tarifabschluss ist hoch, denn in der Regel wird das Ergebnis auf Beamte übertragen.

Verdi fordert 10,5 Prozent mehr Einkommen

Verdi fordert für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Länder 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Nachwuchskräfte sollen 200 Euro mehr bekommen und Auszubildende unbefristet übernommen werden.

[Essen-Newsletter hier gratis abonnieren | Auf einen Blick: Polizei- und Feuerwehr-Artikel + Innenstadt-Schwerpunkt + Rot-Weiss Essen + Lokalsport | Nachrichten aus: Süd + Rüttenscheid + Nord + Ost + Kettwig & Werden + Borbeck & West | Alle Artikel aus Essen]

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den NRZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen