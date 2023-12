Ein Sopranist - Konzertpublikum in Essen erlebte Sensation

Essen Der Brasilianer Bruno de Sá kultivierte seinen natürlichen Sopran zu raumgreifender Durchschlagskraft. Jubel in der Essener Philharmonie.

Wenn man die Stimme mit geschlossenen Augen hört, zieht einen die Wärme und Reinheit gleich in den Bann. Ein Sopran, wie ihn sich viele Sängerinnen erträumen. Doch auf dem Podium sieht man einen Mann im extravaganten Outfit mit sauber getrimmtem schwarzem Vollbart. Dabei legt der 34-jährige Brasilianer Wert auf die Feststellung, dass er kein Countertenor ist, sondern Sopranist. Eine höchst seltene Spezies, in der Bruno de Sá den Königsplatz einnehmen dürfte. Das Publikum im 5. Sinfoniekonzert erlebte also eine wahre Sensation.

Während der Countertenor seine männliche Stimme mittels Falsett-Technik in die Höhe schraubt, hat sich ein Bruno de Sá dank ausgebliebenen Stimmbruchs (da, wo in alten Zeiten das Chirurgenmesser nachhalf) seinen natürlichen Sopran erhalten und jenseits des Knabenalters zu raumgreifender Durchschlagskraft gestärkt.

Brillanz bis übers legendäre hohe „C“

Ein Diamant von vibrierender Schönheit, brillant bis übers legendäre hohe „C“ und stürmisch in atemberaubenden barocken Bravournummern wie dem „Son qual nave“ von Riccardo Broschi. Daneben wusste Bruno de Sá ebenso stilsicher die Wiener Klassik anzugehen und Mozarts Mo­tette „Exsultate, jubilate“ mit melodischer Herzenswärme zu erfüllen. Jubel allenthalben im Alfried-Krupp-Saal

Ein Südamerikaner diesmal auch am Pult der Essener Philharmoniker: Händels Pomp und Klangpracht im modernen Instrumentalgewand war bei Rubén Dubrovsky in guten Händen. Federnd und geschmeidig tönte das Concerto a due Cori Nr. 2 mit doppelchörigen Bläsern, denen die Hörner das Sahnehäubchen aufsetzten, so wie Susanne Wohlmacher mit dem Flötenpart in der „Wassermusik“. Ob schließlich Brahms und seine sinfonisch großformatigen Haydn-Variationen in den Rahmen passten, sei dahingestellt, doch die Philharmoniker gaben die expressiv reiche, dichte Musik schmelzend-ausbalanciert und sensibel gezeichnet. Klaus Albrecht

