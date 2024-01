Eisbahn auf Zollverein in Essen: „Die Liebe ist ungebrochen“

Essen-Stoppenberg Die Organisatoren der Eisbahn auf Zeche Zollverein sind zufrieden und schauen jetzt auf das nächste Event in den Osterferien.

Die Saison der Zollverein-Eisbahn ist seit dem 7. Januar beendet. Hans-Peter Noll, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Zollverein zieht eine positive Bilanz: „Die Liebe zur Zollverein-Eisbahn ist ungebrochen.“

Wo einst Temperaturen von über 1000 Grad Celsius herrschten, flitzten wieder Schlittschuhfans an den Koksöfen vorbei – und das unter freiem Himmel. Das Wetter war in dieser Saison wenig eisig und mehr regnerisch. 24.000 Besucherinnen und Besucher kamen laut Stiftung dennoch zur Zollverein-Eisbahn und sorgten vor allem an den trockenen Tagen für Ansturm. So waren etwa die zwei Eisdisco-Abende, an denen sich vier Discokugeln über den Läuferinnen und Läufern drehten, ausverkauft. Die Gäste kamen zum Teil aus Portugal und den Niederlanden. „Ich freue mich, dass unsere treuen Eisbahnfans und neue Besucherinnen und Besucher den Weg in Richtung Zollverein gefunden haben“, so Noll.

Zollverein-Eisbahn mit inklusiver Öffnungszeit

Insgesamt dauerte die Eiszeit in dieser Saison vier Wochen, in der Saison 2021/22 waren es fünf Wochen. Damals verzeichneten die Organisatoren mit 31.500 Besuchern einen Rekord auf der 1800 Quadratmeter großen Eisfläche. In der Saison 2022/23 Winter pausierten die Eisläufer aufgrund der Energiekrise.

Als Neuerung in diesem Jahr bot die Stiftung Zollverein in der jeweils ersten Stunde der Öffnungszeiten Laufzeiten für Menschen mit Behinderung an – eine Möglichkeit, die laut Stiftung gut angenommen wurden. Hans-Peter Noll: „Nach 23 Jahren Eisbahn haben wir zum ersten Mal inklusive Laufzeiten angeboten, die einen geschützten Rahmen für Menschen mit Behinderungen geschaffen haben.“

Ausdrücklich freut sich die Stiftung Zollverein über die jungen Eisbahnfans aus der direkten Nachbarschaft: Mehr als 600 Kinder und Jugendliche aus zehn Essener Schulen nahmen die Einladung von RAG-Stiftung und Gesellschaft der Freunde und Förderer der Stiftung Zollverein an, das Welterbe kennenzulernen und sich auf die Zollverein-Eisbahn zu begeben.

Rollschuhbahn kehrt zur Essener Zeche Zollverein zurück

Auf der Kokerei werden Eisbahn, Schlittschuhbude und Winterdorf nun genauso zurückgebaut wie die Anlage zum Eisstockschießen. Aber nur bis zum Dezember 2024: Denn dann soll laut Stiftung die nächste Saison der Zollverein-Eisbahn gestartet werden.

Die Rollschuhbahn kehrt hingegen schon in den Osterferien auf das Welterbe zurück. Für zwei Wochen, von Samstag, 23. März, bis Sonntag, 7. April 2024, skaten Interessierte durch Halle 5. Die genauen Öffnungszeiten sollen in Kürze bekannt gegeben werden.

