Essen Standing Ovations und ausverkaufte Vorstellungen: Streetart-Show feiert erfolgreiche Premiere in Essen. Hoffnung auf Fortsetzung im neuen Jahr.

Stehende Ovationen, ausverkaufte Vorstellungen und ein ganz neues Grugahallen-Gefühl: Die Street-Artistik-Show „Urbanatix“ hat nach seinem Weggang aus Bochum in der Essener Grugahalle einen fulminanten Neustart hingelegt. 21.000 Zuschauer kamen zwischen Weihnachten und Silvester in die Vorstellungen. Ob es Ende 2024 eine Neuauflage gibt, wird sich in den kommenden Wochen entscheiden.

Urbanatix in der Grugahalle Urbanatix in der Grugahalle Das Showformat Urbanatix mit Künstlern und Künstlerinnen in der Grugahalle Foto: Kerstin Kokoska / Funke Foto Services

„Wir sind von dem Zuspruch völlig überwältigt“, fasst Christian Eggert, Regisseur und Erfinder von Urbanatix zusammen. „Wir hatten uns bis zu 18.000 Zuschauer als sehr ambitioniertes Ziel gesetzt, insgesamt haben fast 21.000 Menschen die Shows an sechs Tagen gesehen und damit alle Erwartungen weit übertroffen. Urbanatix in Essen ist ein voller Erfolg.“

Die begeisterten Rückmeldungen aus dem Publikum hätten das Ensemble aus regionalen und internationalen Artistinnen und Artisten zu Höchstleistungen angetrieben, so die Veranstalter. Unter anderem hatten Freestyle-Basketballer, Trapez-Artisten und Parkour-Athleten ihre atemberaubenden Nummern präsentiert.

Mitreißend sind auch die Tanznummern bei Urbanatix. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Das in der Grugahalle erstmals umgesetzte Vorhaben, mit zwei Bühnen - verbunden durch einen langen Mittelsteg - näher an die Zuschauer heranzurücken, sei außerdem voll aufgegangen und habe den Besuchern das Gefühl vermittelt, hautnah dabei zu sein, so die Urbanatix-Macher.

„Wenn alles passt, kommen wir gerne wieder“

Das Team um Christian Eggert ist sich jedenfalls sicher: „Wenn alles passt, kommen wir gerne wieder.“ Die Rahmenbedingungen dafür werden nach Auswertung aller Daten in den kommenden Wochen geprüft.

