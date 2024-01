Erneute Teilsperrung auf Gladbecker Straße in Essen

Auf der B224 in Essen gibt es jetzt an zwei Stellen eine Teilsperrung.

Essen-Altenessen Die B224 ist im Fokus, weil sie teilweise den Verkehr, der durch die Umleitung der A42 entsteht, auffängt. Jetzt ist ein Teilstück gesperrt.

Die Gladbecker Straße in Essen führt von der Essener City Richtung Norden und wird besonders im Berufsverkehr stark frequentiert. Am Montagvormittag (15.01.) ist es zu einem Schaden an einem privaten Hausanschluss in Höhe der Gladbecker Straße 241 in Altenessen-Süd gekommen. Das teilt die Stadt mit.

Aus diesem Grund muss in diesem Bereich eine der in Richtung Innenstadt führenden Fahrspuren für den Verkehr gesperrt bleiben. Gleiches gilt für den Gehweg unmittelbar im Bereich des aufgetretenen Schadens. Da es sich um eine Notmaßnahme handelt, kann ein genaues Ende der Arbeiten und der damit verbundenen Verkehrseinschränkungen noch nicht benannt werden.

Stadtwerke-Baustelle auf Gladbecker Straße in Essen

Wenige hundert Meter weiter ist die Gladbecker Straße derzeit ebenfalls nur einspurig befahrbar, allerdings stadtauswärts. Auf Höhe der Krablerstraße arbeiten die Stadtwerke an Versorgungsleitungen. Dort befinden sich die Arbeiten auf der Zielgeraden, die Baugrube muss noch verfüllt und die Straße neu asphaltiert werden. Dauer: etwa eine Woche. Stadtwerkesprecher Roy Daffinger: „Aufgrund der aktuellen Wetterlage kann es eventuell zu Verzögerungen kommen, da wir bei starkem Regen oder Temperaturen unter fünf Grad Celsius die Tätigkeiten an den Oberflächen nicht durchführen können.“

