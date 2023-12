Essen: 19-Jährige tritt Passantin und beißt Polizisten

Essen. Eine junge Wuppertalerin randalierte in Frohnhausen. Unter anderem trat sie gegen mehrere geparkte Autos. Sie landete im Gewahrsam.

Eine randalierende 19-Jährige hat auf der Sybelstraße in Essen-Frohnhausen Autos demoliert, auf eine zehn Jahre ältere Frau eingetreten und einem der alarmierten Polizisten in den Finger gebissen. Die 29-Jährige als auch der Beamte wurden leicht verletzt, die Angreiferin in Gewahrsam genommen.

Wie die Polizei am Montag berichtete, hatte die junge Frau am frühen Samstagmorgen auf der Sybelstraße zunächst gegen mehrere geparkte Autos getreten. Als die Zeugin (29) die Wuppertalerin auf ihr Fehlverhalten hinwies, wurde sie von der 19-Jährigen an den Haaren zu Boden gezogen und mehrfach getreten.

Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung trafen die eingesetzten Beamten auf die Randaliererin. Dort beleidigte sie verschiedene Anwohner und verschaffte sich durch Klingeln Zugang zu einem Wohnhaus. Gegenüber den Beamten zeigte sich die Frau unkooperativ und sperrte sich gegen sämtliche Maßnahmen. Daher mussten die Polizisten die 19-Jährige zu Boden bringen und ihr Handschellen anlegen.

Auf dem Weg zum Streifenwagen versuchte sie mehrfach, die Beamten zu treten und traf ein geparktes Fahrzeug. Zu allem Überfluss biss sie kräftig in den Finger des Beamten und verletzte ihn. Die Randale setzte sich fort, bis sich die Gewahrsamstür schloss, so die Polizei.

Da die 19-Jährige vermutlich Alkohol getrunken hatte, wurde ihr eine Blutprobe entnommen. Die Polizei ermittelt nun wegen Widerstands, Sachbeschädigung sowie gefährlicher Körperverletzung.

