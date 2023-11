Essen: Achtung – Mittwoch wird der Müll später abgeholt

Man soll am Mittwoch nicht geleerte Tonnen stehen lassen, sie werden spätestens am nächsten Tag abgeholt, sagt die EBE.

Essen. Wegen einer Personal-Versammlung bei den Entsorgungsbetrieben Essen (EBE) werden Müll und Sperrmüll am Mittwoch (22. November) später abgeholt.

Etwas Geduld brauchen Bürgerinnen und Bürger im Essener Stadtgebiet, deren graue, blaue und braune Tonnen am Mittwoch, 22. November, planmäßig abgeholt werden sollen – die Abfuhr verzögert sich etwas, kündigen die Entsorgungsbetriebe (EBE) an. Sämtliche Mitarbeitenden seien zu einer Betriebsversammlung eingeladen. Auch die Recyclinghöfe im Essener Stadtgebiet öffnen an diesem Tag später.

„Sollten nicht alle vorgesehenen Abfuhrtermine am Mittwoch eingehalten werden können, holen die EBE-Mitarbeiter die Abfuhr schnellstmöglich nach“, kündigen die EBE an. Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, ihre vollen Tonnen einfach draußen stehen zu lassen, ohne Verkehr oder Passanten zu behindern.

Bitte Tonnen stehen lassen bis zur Leerung

Die geplanten Abhol-Termine für Sperrmüll würden etwas später gefahren, die Straßenreinigung werde ihre Arbeit umgehend im Anschluss an die Versammlung aufnehmen, also etwas später als gewohnt.

Sämtliche Verzögerungen sind abhängig von der Dauer der Betriebsversammlung. Die EBE gehen aufgrund der Erfahrungen aus früheren Jahren davon aus, dass die Mitarbeitenden ihre reguläre Arbeit am Mittag wieder aufnehmen können. Entsprechend werden die Recyclinghöfe in Altenessen (Lierfeldstraße 49) und Werden (Laupendahler Landstraße 150) erst nach der Betriebsversammlung öffnen, genauso wie alle Annahmestellen im Stadtgebiet (Jahnstraße, Schnabelstraße, Elisenstraße, Pferdebahnstraße, Langenberger Straße, Stauderstraße). Der Recyclinghof Altenessen kann am Mittwoch lediglich bis 15.00 Uhr geöffnet sein.

Erreichbarkeit des Kundenservicecenters

Das telefonische Kundenservicecenter der EBE (0201/854-2222) ist ebenfalls erst nach der Versammlung wieder erreichbar. Zwischenzeitlich werden die Bürgerinnen und Bürger gebeten, ihre Anliegen per E-Mail unterinfo@ebe-essen.de mitzuteilen.

