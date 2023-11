Essen: Auto touchiert Elektromobil - Fahrer flüchtet

Essen Ein 62-Jähriger wollte in Katernberg die Straße überqueren, als er von einem Wagen erfasst wurde. Der Mann erlitt Verletzungen

Ein Autofahrer hat mit seinem Wagen in Essen-Katernberg einen 62-Jährigen touchiert, der mit einem Elektromobil unterwegs war. Danach flüchtete der Unfallverursacher und ließ den Leichtverletzten zurück. Die Polizei ermittelt und hofft auf Hinweise von Zeugen.

Wie die Behörde am Dienstag berichtete, wollte der Essener gegen 16.40 Uhr die Katernberger Straße bei Grün an einem Fußgängerüberweg überqueren. Als er sich in der Mitte der Fahrbahn befand, fuhr von links ein Auto über die dortige Haltelinie. Der Fahrer bremste zwar stark ab, konnte jedoch eine Kollision nicht vermeiden. Anschließend flüchtete der Unbekannte in Richtung Zollvereinstraße.

Die Unfallermittler suchen Zeugen, die Angaben zum flüchtigen Pkw machen können. Wer Hinweise geben kann, sollte sich bei der Polizei Essen melden unter der Rufnummer 0201/829-0.

