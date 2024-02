Essen: Charlottenhofstraße in Kettwig wird voll gesperrt

Die Charlottenhofstraße in Essen-Kettwig wird vom 7. Februar an für fünf Tage voll gesperrt. Von den Bauarbeiten betroffen ist der Abschnitt zwischen den Hausnummern 1 bis 34.

Aufgrund von Instandsetzungen der Fahrbahn muss die Charlottenhofstraße in Kettwig ab Mittwoch, 7. Februar, voraussichtlich für fünf Tage voll gesperrt werden. Dies teilt die Stadt Essen mit. Betroffen ist der Abschnitt zwischen den Hausnummern 1 bis 34.

Eine Umleitung über Heiligenhaus ist ausgeschildert

Ein Befahren des betroffenen Bereichs ist während der Arbeiten nicht möglich. In Fahrrichtung Essen wird eine Umleitung über folgende Straßen eingerichtet: Langenbügeler Straße, Isenbügeler Straße, Ruhrstraße sowie die Heiligenhauser Straße bis zur Ringstraße. In Richtung Heiligenhaus verläuft die Umleitung entsprechend entgegengesetzt.

Aufgrund der Sperrung werden Anliegerinnen und Anlieger der Charlottenhofstraße gebeten, ihre Fahrzeuge außerhalb des gesperrten Bereichs zu parken. Fahrradfahrende und Fußgängerinnen und Fußgänger können eingeschränkt den Gehweg nutzen.

Im ÖPNV werden einige Haltestellen nicht angefahren

Im Zuge der Vollsperrung kommt es auch zu Einschränkungen im ÖPNV. Demnach wird die Haltestelle In der Rose, Steig 2 an die Haltestelle In der Rose, Steig 3 und die Haltestelle Kettwig vor der Brücke, Steig 2 an die Haltestelle Kettwig vor der Brücke, Steig 4 verlegt. Die folgenden Haltestellen werden aufgrund der Vollsperrung nicht angefahren: Laupendahler Höhe, Steig 2, Fachklinik Rhein-Ruhr, Steig 2, Laupendahler Siedlung, Steig 2, Essen-Kettwig Stausee S, Steig 1.

Die schlimmsten Schlaglöcher und Fahrbahnaufbrüche werden nun provisorisch repariert. Foto: Kerstin Kokoska / Essen

In Notfällen wird der Einsatz von Rettungsfahrzeugen und der Feuerwehr jederzeit gewährleistet. Betroffene Anlieger wurden Ende letzter Woche über die bevorstehenden Einschränkungen informiert.

Hintergrund: Es ist zunächst eine provisorische Instandsetzung

Der Hintergrund der Bauarbeiten: Eigentlich hat der Rat der Stadt eine komplette Sanierung der Charlottenhofstraße beschlossen. Die Pläne dazu waren bereits erstellt. Doch Absackungen an verschiedenen Stellen der Fahrbahn erfordern eine erneute Planung. Nun realisiert das Amt für Straßenverkehr zunächst eine provisorische Instandsetzung.

Die Fahrbahn soll zunächst auf einer Fläche von rund 2400 Quadratmetern repariert werden. Stadtsprecher Patrick Betthaus erklärte dazu im Januar gegenüber dieser Redaktion: „Das bedeutet, es werden die schlimmsten Schlaglöcher und Fahrbahnaufbrüche repariert.“ Diese provisorischen Arbeiten sollen – abhängig von den Witterungsverhältnissen – zeitnah umgesetzt werden. (PT)

