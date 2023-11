Essen: Diebin stiehlt Geldbörse aus Wickeltasche

Essen. In einem Bekleidungsgeschäft in der Innenstadt klaute eine Unbekannte ein Portemonnaie aus einem Kinderwagen. Die Polizei fahndet.

Eine Diebin hat in einem Bekleidungsgeschäft an der Limbecker Straße in der Essener Innenstadt eine Geldbörse aus einer Wickeltasche gestohlen. Dabei wurde die Unbekannte gefilmt. Mit einem Foto sucht die Polizei nun nach der mutmaßlichen Täterin.

Wer diese Frau erkennt, sollte sich an die Polizei Essen wenden. Foto: Polizei Essen / WAZ

Wie die Behörde am Montag berichtete, tarnte die Frau ihren Klau am 20. September, indem sie einige Kleidungsstücke vor ihren Körper hielt. Sie näherte sich dem Kinderwagen einer 33-jährigen Mutter und griff in die Wickeltasche, die darin lag. Anschließend entfernte sie sich, zog das Bargeld aus der Geldbörse und warf das Portemonnaie auf den Boden. Mit der Beute verließ die Gesuchte schließlich den Laden.

Wer die Frau auf dem Foto erkennt, sollte sich an die Polizei Essen wenden unter der Rufnummer 0201/829-0.

