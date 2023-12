Essen: Ex-Rocker angeklagt - „Ich bin unschuldig“

Essen Eine ehemalige Rockergröße aus Essen wird von seiner Ex-Freundin schwer belastet. Es geht um brutale Ausraster und Drogen.

Die Anklage hat es in sich: Vor rund drei Jahren soll ein ehemaliges Mitglied eines Essener Motorradclubs seine damalige Freundin verschleppt und brutal misshandelt haben. Vor Gericht ist von Würge-Angriffen, Knochenbrüchen und Morddrohungen die Rede. Zum Prozessauftakt am Dienstag wollte der 57-Jährige davon jedoch nichts wissen. „Ich werde hier als Monster hingestellt“, sagte er den Richtern.

Der schwerste Vorwurf geht auf September 2020 zurück. Damals soll der Angeklagte seine Partnerin zu einer Irrfahrt von Gelsenkirchen über Waltrop nach Cappenberg gezwungen haben. Dort warf er sie laut Anklage auf ein Feld, trat ihr gegen Bauch, Oberkörper, Arme und Kopf. Die Frau soll vor Schmerzen geschrien haben.

„Sei froh, dass ich dich nicht erschieße“

Doch auch das hat den 57-Jährigen angeblich nicht bremsen können. Die Ermittler gehen davon aus, dass er seiner Freundin anschließend auch noch ein Brustwarzenpiercing herausgerissen hat. „Sei froh, dass ich dich nicht erschieße.“ So oder so ähnlich soll er sich dabei ausgedrückt haben. Später hat er ihr in seiner Essener Wohnung angeblich auch noch mit einem Stock auf den Arm geschlagen. Die Folge: ein mehrfacher Bruch der Elle.

In dieser Nacht soll auch ein Freund aus Rockerkreisen dabei gewesen sein, der ebenfalls angeklagt ist. Um die Situation für die Frau noch bedrohlicher zu machen, glaubt die Staatsanwaltschaft. Vor Gericht hat der 53-Jährige jedoch nur verächtliche Worte für das angebliche Opfer übrig. „Das war eine Katastrophenfrau“, so seine Formulierung. Die habe sich regelmäßig mit Drogen zugdröhnt. „Die war nicht normal.“

Kokain und Bargeld in der Wohnung

Drogen spielen im Prozess vor der 16. Strafkammer auch eine Rolle. Als die Wohnung des Hauptangeklagten im Sommer letzten Jahres durchsucht wurde, wurden in einer Schublade des Wohnzimmertisches laut Anklage 30 Gramm Kokain gefunden. Außerdem eine Feinwaage und über 2.500 Euro Bargeld.

Diese Tatsache kann auch der 57-Jährige nicht leugnen. „Dafür habe ich eine Strafe verdient“, sagte er den Richtern. Ein Dealer sei er aber nicht. „Die Drogen waren noch aus meinem alten Leben.“ Zur Zeit der Razzia sei er schon ein Jahr clean gewesen. „Ich hatte ganz vergessen, dass das Zeug noch da war.“

Angeklagter ist mittlerweile Vater

Inzwischen sei er Vater geworden. Sein ganzes Augenmerk gelte seiner Familie. Auch den Rockerclub hat er verlassen. Die neue Anklage hat den 57-Jährigen offenbar hart getroffen. „Die Frau weiß ganz genau, was sie mir antut“, sagte er vor Gericht. „Mit dem, was mir da vorgeworfen wird, habe ich nichts zu tun.“

Ob die Richter das genauso sehen, bleibt abzuwarten. Mit den Urteilen ist voraussichtlich in der zweiten Januarhälfte zu rechnen.

