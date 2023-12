Essen: Feuerwehr-Superhelden im Einsatz für kleine Patienten

Acht Superhelden der Essener Feuerwehr waren am Nikolaustag an der Kinderklinik im Elisabeth-Krankenhaus in Huttrop im Einsatz.

Essen. Strahlende Kinderaugen verfolgten verkleidete Höhenretter, die an den Fenstern des Elisabeth-Krankenhauses in Huttrop vorbeischwebten.

Spektakuläre Nikolausaktion am Elisabeth-Krankenhaus in Essen-Huttrop: Als „Superhelden“ verkleidete Höhenretter der Feuerwehr Essen haben sich am Mittwochmorgen vor den Augen der kleinsten Patienten an der Fenster-Fassade der Klinik abgeseilt und für ein Strahlen auf den Gesichtern vieler Kinder gesorgt.

Die acht wagemutigen Männer schwebten als Captain America, Superman, Batman, Thor, Elsa, die Eisprinzessin, Ninja Turtle, Spiderman und Flash an den Fenstern der Stationszimmer vorbei, bevor der Nikolaus wenig später Präsente an die Jüngsten übergab. Gemeinsam mit der Feuerwehr Essen haben die Contilia-Gruppe und der Förderverein der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin im Elisabeth-Krankenhaus, „Ellis Freunde“, das vorweihnachtliche Spektakel ermöglicht. Unterstützt wurde es zudem durch das Essener Modelabel Naketano, das die Kostüme als Leihgabe bereitgestellt hat, sagte Feuerwehrsprecher Christian Schmücker.

Auch Eisprinzessin Elsa und der Nikolaus schwebten heran. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Bundesweit haben mehr 60 Höhenrettungsgruppen zeitgleich ähnliche Überraschungen für kranke Kinder in Kliniken auf die Beine gestellt. In Essen war es das zweite Mal.

Das Essener Modelabel Naketano hat die Kostüme als Leihgabe zur Verfügung gestellt. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

