Essen: Kinder spielen Musical über Mobbing und Freundschaft

Die Musicals aus der Feder von Frank Kampmann sind für ihre Musikstücke bekannt, die auf der Bühne eindrucksvoll in Szene gesetzt sind.

Essen-Borbeck Der Essener Frank Kampmann hat ein Musical geschrieben und 60 Kinder begeistert, mit ihm auf der Bühne zu stehen. Worum es in dem Stück geht.

Die Musical-Projekte des Borbecker Vereins „Zug um Zug“ haben Tradition. Bald steht die vierte musikalische Bühnenschau aus der Feder des Vereinsvorsitzenden und Sozialarbeiters Frank Kampmann an. Der Titel lautet diesmal: „Bartimäus – ein wunderbarer Augenblick.“ Das neue Stück handelt vom Blindsein und sehend werden, aber auch von Mobbing und Freundschaft. „Es ist zweifelsohne eine Geschichte, die das Publikum emotional mitnimmt“, sagt Frank Kampmann.

Der tragische Held Bartimäus wird blind und deshalb verspottet

Bartimäus ist ein ganz normaler, fußballbegeisterter Junge. Nur seine Augen werden immer schlechter und er trifft den Ball nicht mehr. Das bleibt nicht ohne Folgen. Schnell stehen Spötter auf dem Plan und ärgern ihn, wo es nur geht. Nur Ava, seine Freundin, hält tapfer zu ihm. Drei Maulwürfe, die plötzlich auftauchen, bringen ihm sein Lachen zurück.

Dennoch: Als Bartimäus blind wird, ist dies ein bitterer Schicksalsschlag. Fortan fristet der sein Dasein als Bettler auf der Straße. Doch eines Tages kommt ein ganz besonderer Wanderer nach Jericho und Bartimäus Leben verändert sich durch einen wunderbaren Augenblick erneut. Mehr soll an dieser Stelle noch nicht verraten werden.

60 Kinder füllen das Musical-Projekt aus Borbeck mit Leben

Das Musical von Frank Kampmann ist ein Projekt für Kinder im Alter von 6 bis 14 Jahren. Für die aktuelle Aufführung gelang es ihm, wieder etwa 60 Kinder zu begeistern. Die Vorbereitungen begannen Mitte Oktober des vergangenen Jahres. Insgesamt 15 Proben, immer mittwochs von 16.30 bis 18 Uhr im Gemeindezentrum am Weidkamp 21 standen seitdem auf dem Plan der Schülerinnen und Schüler, die mit Feuereifer bei der Sache sind.

Das Ganze hat erneut einen pädagogischen Hintergrund: „In den gemeinsamen Proben kann jedes Kind zeigen, was in ihm steckt“, sagt Kampmann. „Da sind die jungen Künstler oft selbst überrascht, was sie alles leisten können.“

Musik von Blues über Rap bis hin zu Pop-Balladen

Dass seine Musicals so populär bei den Kindern sind, liegt nicht zuletzt an der sehr eingängigen Musik, die Frank Kampmann komponiert hat. Eine Mischung aus Dance-Music, Blues, Rap und Pop-Balladen. Dies alles liefert die Basis für eindrucksvolle Tänze und Theaterszenen, die sich mit den Kulissen, Requisiten und Kostümen zu einer unterhaltsamen Bühnenshow verbinden.

Etwa 60 Kinder proben schon seit Oktober 2023 für die drei Aufführungen im Gemeindezentrum am Weidkamp in Essen-Borbeck.  Foto: SILKE MERZ / ZUG um ZUG

Für das Musical – auch das hat Tradition – sind drei Aufführungen angesetzt. Die Termine lauten: Freitag, 23. Februar, 16 Uhr; Samstag, 24. Februar, 15.30 Uhr und Sonntag, 25. Februar, 15.30 Uhr. Gespielt wird im Gemeindezentrum Weidkamp, jeweils rund 90 Minuten.

Der Kartenverkauf für das Musical hat gerade begonnen. Tickets gibt es zum Preis von 8 Euro für Kinder (bis 17 Jahre), Erwachsene zahlen 10 Euro. Kontakt: 0201/6858244 sowie online unter www.zug-um-zug-ev.de

