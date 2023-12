Essen: Kiosk-Mitarbeiter vertreibt bewaffnete Räuber

Essen. Ein 20-Jähriger ließ sich in Freisenbruch nicht von zwei maskierten Kriminellen einschüchtern. Er warf mit Waren nach ihnen.

Erst warf er mit einer Flasche Desinfektionsmittel nach den Räubern, dann mit einer Porzellanfigur: Ein couragierter Mitarbeiter eines Kiosks an der Bochumer Landstraße in Essen-Freisenbruch hat am Sonntagabend zwei Kriminelle in die Flucht geschlagen.

Wie die Polizei am Montag berichtete, betraten die beiden maskierten Männer gegen 20.30 Uhr das Lädchen und forderten den 20-Jährigen auf, die Kasse zu öffnen. Dabei hielten sie dem jungen Mann eine Schusswaffe unter die Nase. Doch der ließ sich nicht einschüchtern. Als er zur Gegenwehr überging, soll einer der Männer in die Luft geschossen haben. Damit die Sache nicht ganz so bitter für sie ausging, ließ einer der Möchtegern-Räuber noch eine Packung Lutscher mitgehen.

Zeugen beobachteten, wie das Duo von der Bochumer Landstraße in die Zweibachegge rannte. Eine Fahndung blieb erfolglos.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf die beiden Unbekannten geben können. Die Männer sind zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß. Einer ist schlank, der andere korpulent. Beiden waren dunkel gekleidet und trugen eine Sturmhaube. Um Hinweise wird gebeten unter der Rufnummer 0201/829-0.

