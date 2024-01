Essen: Mann mit rotem Bart attackiert Paar auf der Straße

Die Herwarthstraße, Ecke Steeler Straße, im Südostviertel in Essen.

Essen Im Essener Südostviertel hat ein Unbekannter ein Ehepaar mitten auf der Straße angegriffen. Mit einem Foto sucht die Polizei den Täter.

Mit dem Foto aus einer Überwachungskamera fahndet die Polizei Essen nach einem unbekannten Mann mit auffälligem, roten Bart. Der Mann steht im Verdacht, unvermittelt ein Ehepaar auf der Herwarthstraße im Südostviertel angegriffen zu haben.

Das Opfer musste im Krankenhaus behandelt werden

Der Unbekannte soll das Ehepaar, 49 Jahre alt, am Nachmittag des 16. Dezember 2023 aggressiv angesprochen und kurz danach körperlich angegriffen haben. Dem Mann trat er von hinten ins Gesäß, der Frau anschließend in den Bauch. Dann schlug er dem Mann mehrfach mit der Faust ins Gesicht, flüchtete schließlich in Richtung Steeler Straße.

Der Tatverdächtige trug einen auffälligen Bart. Foto: Polizei Essen

Der Mann musste im Krankenhaus behandelt werden. Die Frau wurde leicht verletzt.

Die Polizei fragt jetzt: Wer kennt diesen Mann und weiß, wo er sich aufhält? Hinweise an 0201-8290.

