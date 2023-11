Essen: Mit Machete im Zug - Polizei stellt 28-Jährigen

Essen. Fahrgast der S1 trug eine gefährliche Waffe an seinem Gürtel. Bundespolizisten zogen den Mann im Essener Hauptbahnhof aus dem Verkehr.

Eine Machete und ein Messer haben Bundespolizisten am Montagmorgen bei einem 28-Jährigen sichergestellt, der in der S1 Richtung Essen unterwegs war.

Gegen 5.20 Uhr informierten Sicherheitskräfte der Bahn das Bundespolizeirevier Essen über den Mann informiert, der an seinem Gürtel die verbotene Waffe in einer Messerscheide trug. Beamte eilten zu Gleis 11 und fingen den 28-Jährigen noch in der Bahn ab. Die Frage, ob er noch weitere gefährliche Gegenstände mit sich führe, verneinte er. Bei seiner Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte aber ein weiteres Messer in der Jackentasche des Dortmunders. Die Machete will er in einem Mülleimer gefunden haben.

Die Bundespolizei stellte die Gegenstände sicher und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ein.

