Essen Motor Show 2023: Dieser PS-Protz begeisterte besonders

Der Lamborghini SC63 feierte auf der Essen Motor Show 2023 seine Deutschlandpremiere. Mit über 340 km/h Höchstgeschwindigkeit und 680 PS tritt der Rennwagen 2024 zum traditionsreichen 24-Stunden-Rennen von Le Mans an.

Essen Die Tuner-Messe hat dieses Jahr 200.000 Besucher angezogen. Das Auto, das am meisten fotografiert wurde, hat 680 PS unter der Haube.

Die Essen Motor Show ist nach neun Messetagen am Sonntag zu Ende gegangen. Das Festival für sportliche Fahrzeuge zog vom 2. bis 10. Dezember (Preview Day: 1. Dezember) über 200.000 Besucher in die Messe Essen.

Die Messegesellschaft zeigte sich in ihrer Bilanz zufrieden mit dem Verlauf, obgleich die diesjährigen Essen Motor Show mit den Besucherzahlen nicht an die Rekorde vor der Corona-Pandemie heranreichen konnte. 2019 kamen zur EMS noch rund 360.000 PS-Begeisterte. Die Besucherzahl habe sich auf dem Vorjahresniveau bewegt, hieß es. Aussteller hätten über reges Kaufinteresse berichtet, erklärte Harald Schmidtke, Geschäftsführer im Verband der Automobiltuner, der Partner der Essen Motor Show ist.

Lob kam auch aus der Motorsport-Branche. Karl Friedrich Ziegahn, Präsident im Deutschen Sportfahrer Kreis: „Für den DSK ist die Essen Motor Show ein Pflichttermin.“ 96 Prozent der Aussteller waren laut Befragung der Messe mit der Besucherzahl zufrieden. 95 Prozent gaben an, dass sie ihre wichtigsten Zielgruppen alle oder teilweise erreichen konnten.

Essen Motor Show 2023: Lamborghini SC63 war der Star

Die rund 500 Aussteller präsentierten dem Publikum Produkte und Neuheiten in den Bereichen Performance & Racing, Tuning & Lifestyle, Motorsport und Classic Cars. Die KW Automotive Gruppe hat besonders viele Fans schneller Fahrzeuge an ihren Stand gelockt. Sie präsentierte gemeinsam mit Tuner-Star JP Kraemer den Lamborghini SC63. Der 680 PS starke Rennwagen mit einer Höchstgeschwindigkeit von 340 Kilometern pro Stunde tritt 2024 zum traditionsreichen 24-Stunden-Rennen von Le Mans an und gehörte zu den meist fotografierten Fahrzeugen auf der Essen Motor Show

Augenfällig in diesem Jahr war aber auch: Elektrisch angetriebene Fahrzeuge haben ihren festen Platz erobert. „Ob mit oder ohne E-Motor: Die Faszination für das Auto ist ungebrochen“, bilanzierte Messe-Chef Oliver P. Kuhrt. „Mit unserem technologieoffenen Kurs fahren wir genau richtig.“

