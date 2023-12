Essen Motor Show: 61-Jähriger legt Nägel unter Autoreifen

Ein 61-Jähriger aus Gelsenkirchen trieb auf dem Messeparkplatz P3 in Essen-Rüttenscheid sein Unwesen.

Essen. Polizisten beobachteten einen Gelsenkirchener, der sich an geparkten Wagen von Messebesuchern zu schaffen machte. Sie stellten ihn.

Ein 61-Jähriger aus Gelsenkirchen hat am Rande der Essen Motor Show Nägel unter Reifen mehrerer Autos von Messe-Besuchern gelegt. Die Polizei erwischte den Mann.

Zivile Einsatzkräfte hatten den Verdächtigen am Sonntagmorgen gegen 10.15 Uhr bemerkt, der sich auf dem Parkplatz P3 der Messe Essen (Norbertstraße/Joseph-Lenné-Straße/Eduard-Lucas-Straße) auffällig verhielt. Der Unbekannte stand neben einem der dort geparkten Autos, holte etwas aus seiner Jackentasche und legte es an Hinter- und Vorderreifen ab. Nachdem der Mann sich entfernt hatte, entdeckten die Beamten aufgestellte Nägel an den Pneus. Danach wiederholte sich dieses Schauspiel bei zehn weiteren geparkten Fahrzeugen.

Bei der Kontrolle des 61-Jährigen fanden Beamte einen Beutel mit zahlreichen Nägeln in seiner Jackentasche. Der Gelsenkirchener wurde vorläufig festgenommen. Was sein Motiv war, ist nicht bekannt, sagte Polizeisprecherin Sonja Kochem am Montag.

