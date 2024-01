Essen: Mülltonnen angezündet - wer sind diese Feuerteufel?

Essen. Durch schwere Brandstiftung entstand erheblicher Schaden an einem Hotel in der Innenstadt. Die mutmaßlichen Täter werden nun mit Fotos gesucht.

Zwei Jugendliche haben Mülltonnen eines Hotels in der Essener Innenstadt angezündet. Nun fahndet die Polizei mit Fotos einer Überwachungskamera nach ihnen.

Wer diesen... Foto: Polizei Essen

...oder diesen jungen Mann erkennt, sollte sich an die Polizei Essen wenden. Foto: Polizei Essen

Wie die Behörde am Mittwoch berichtete, zündelten die Unbekannten am 15. Januar gegen 18 Uhr. An einer Hotelzufahrt an der Gildehofstraße steckten sie einen Abfallbehälter an. Die Flammen griffen auf weitere Tonnen über, die komplett abfackelten. Es wurde niemand verletzt, so die Polizei. Es sei jedoch ein erheblicher Sach- und Gebäudeschaden entstanden.

Das Duo wird nun wegen schwerer Brandstiftung gesucht Wer die jungen Männer auf den Fotos erkennt, sollte sich an die Polizei Essen wenden unter der Rufnummer 0201 829-0. Sie sind zwischen 16 und 17 Jahre alt und schlank. Einer tug eine dunkle Kapuzenjacke, ein Oberteil der Marke „Ellesse“, Jeans und helle Turnschuhe. Sein Begleiter war bekleidet mit einer grauen Wollmütze, einer schwarzen Jacke, einer blauen Jeans und blauen Turnschuhen.

