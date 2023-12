Essen: Polizei erwischt Jugendlichen mit 60 „Polenböllern“

Essen. 17-Jähriger wird im Hauptbahnhof erwischt. Er will das illegale Feuerwerk bei einem Freund gekauft haben. Gegen ihn wird nun ermittelt.

Eine Streife der Bundespolizei hat am Donnerstagnachmittag einen 17-Jährigen mit 60 „Polenböllern“ im Essener Hauptbahnhof erwischt. Der Essener gab an, die verbotene Pyrotechnik für die Silvesternacht bei einem Freund gekauft zu haben, berichtete die Behörde am Freitag. Nähere Angaben zu dem Verkäufer machte der Jugendliche nicht.

Die Beamten stellten die illegalen Feuerwerkskörper sicher und informierten die Mutter des Jungen. Gegen den Minderjährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz eingeleitet.

