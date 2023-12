Raubserie in Essen: In Huttroper Supermarkt fällt ein Schuss

Essen. Schon wieder wurde ein Supermarkt überfallen, dieses Mal in Huttrop. Polizei sucht weiterhin die Räuber mit den weißen Handschuhen.

Zwei gewaltbereite und bewaffnete Räuber haben einen Supermarkt in Essen-Huttrop überfallen und einen Kunden in den Schwitzkasten genommen. Um ihrer Forderung nach Geld Nachdruck zu verleihen, bedrohte einer der Kriminellen sein Opfer mit einem Messer, sein Komplize schoss mit einer Pistole in die Luft. Setzt sich die Raubserie auf Geschäfte in der Stadt fort?

Wie die Polizei am Dienstag berichtete, betraten die maskierten Unbekannten den Laden auf der Steeler Straße in Höhe der Dinnendahlstraße am Montagabend kurz vor Ladenschluss gegen 20.42 Uhr. Sie forderten die Kassiererin auf, die Kasse zu öffnen.

Als die Mitarbeiterin sich weigerte, brachte einer der Täter den Kunden in seine Gewalt und schlug wütend gegen die Plexiglasscheibe. Sein Komplize gab einen Schuss ab. Die Frau gab nach. Sie öffnete die Kasse. Die Männer griffen hinein, um anschließend mit der Beute zu flüchten.

Die weißen Handschuhe sind verräterisch

Die mutmaßlichen Räuber sollen 18 bis 20 Jahre alt sein. Sie trugen beide Sturmhauben, schwarze Kleidung und weiße Handschuhe. Der Tatverdächtige mit der Stichwaffe soll 1,85 bis 1,90 Meter groß und sein Komplize etwa zehn Zentimeter kleiner sein. Ähnlich beschrieben wurde ein Duo, das eine Reihe von Überfällen auf weitere Supermärkte in Kray begangen haben soll. Es sei Bestandteil der Ermittlungen, ob der erneute Raub ebenfalls auf das Konto der beiden jungen Serientäter geht, nach denen die Ermittler mit Fotos einer Überwachungskamera seit einer Woche öffentlich fahndet, so ein Polizeisprecher. Gut zu erkennen sind darauf die weißen Handschuhe.

Bei einer Reihe von Raubüberfällen sollen die Unbekannten weiße Handschuhe getragen haben. Foto: Polizei Essen / WAZ

In allen Fällen betraten die Täter in den Abendstunden unmittelbar vor Ladenschluss die Läden. Mit Schusswaffen bedrohten sie die Angestellten und erbeuteten das Bargeld aus der Kasse. Die Taten in vier Supermärkten und einem Kiosk wurden in Essen-Kray und der näheren Umgebung begangen: am 4. und 31. August an der Straße Zur Beckhove, am 28. September am Bocklerbaum, am 2. Oktober an der Frillendorfer Straße und am 27. Oktober in dem Kiosk an der Hochstraße. Dort wurden die Gesuchten gefilmt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen. Wer zur Tatzeit an der Kreuzung Steeler Straße/ Dinnendahlstraße Verdächtiges beobachtet hat oder Angaben zu den Tatverdächtigen machen kann, sollte sich melden unter der Rufnummer 0201/829-0 der Polizei Essen.

Auch wenn es keine Hinweise gibt, dass die Männer mit einer scharfen Pistole bewaffnet sein könnten, weist die Polizei darauf hin, dass bei den Unbekannten mit einem hohen Gewaltpotenzial zu rechnen ist: „Begeben Sie sich nicht in Gefahr und verständigen Sie umgehend die Polizei!“

