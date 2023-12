Nach einem Raub auf einen Discounter am Katernberger Markt in Essen hofft die Polizei auf Hinweise.

Kriminalität Essen: Räuber mit Messer überfällt Discounter in Katernberg

Essen. Erst machte ein Räuber auf Kunde, dann hielt er einer Kassiererin einen Zettel unter die Nase. Darauf stand eine eindeutige Botschaft.

Ein Räuber mit einem Messer hat am Montagabend einen Discounter in Essen-Katernberg überfallen. Der Mann flüchtete unerkannt mit seiner Beute. Die Polizei ermittelt und hofft auf Hinweise.

Wie die Behörde am Dienstag berichtete, hatte der Unbekannte mit einer weißen FFP-Maske über Mund und Nase das Geschäft am Katernberger Markt am Montagabend gegen 19.40 Uhr betreten. Er nahm eine Tüte, packte Ware hinein und begab sich dann zur Kasse.

Dort hinterlegte er die Einkaufstasche bei der 46-jährigen Kassiererin. Kurz darauf kehrte er zurück und zeigte ihr einen Zettel mit der Botschaft, ihm Geld aus der Kasse auszuhändigen. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, zückte er ein Küchenmesser, das er zuvor aus einem Regal genommen hatte. Schließlich gab die Mitarbeiterin notgedrungen nach.

Auffällige rote Flecken auf der Kopfhaut

Mit Bargeld, Spirituosen und dem erbeuteten Messer flüchtete der Täter. Er ist etwa 1,80 Meter groß und 35 bis 40 Jahre alt. Er machte einen ungepflegten Eindruck und sprach akzentfrei Deutsch. Der mutmaßliche Räuber hat eine Glatze mit auffälligen roten Flecken auf der Kopfhaut und blau-grüne Augen. Er trug eine schwarze Steppjacke und eine dreckige blaue Jeans.

Wer zur Tatzeit Verdächtiges beobachtet hat oder Angaben zu dem Gesuchten machen kann, sollte sich bei der Polizei Essen melden unter der Rufnummer 0201/829-0

