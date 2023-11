Essen: Weihnachtsmarkttag und Lichtwochen starten in Borbeck

Essen-Borbeck. Beim Weihnachtsmarkttag in Essen-Borbeck wirken viele Vereine mit. Das ist das Programm für den ersten Advent mit Start der Lichtwochen.

Der Alte Markt in Borbeck verwandelt sich am Sonntag, 3. Dezember, in einen bunten Markt des Ehrenamts. Der Borbecker Bürger- und Verkehrsverein (BBVV) und der Initiativkreis Centrum Borbeck (Cebo) haben 44 Vereine, Schulen und Organisationen eingeladen, sich beim 27. Weihnachts-Markttag von 11 bis 18 Uhr zu präsentieren. Die Geschäfte öffnen ab 13 Uhr zum verkaufsoffenen Sonntag und abends starten die Borbecker Lichtwochen.

Musik und Tanz wird es beim Weihnachtsmarkttag in Borbeck geben. Viele Essener Vereine bieten an ihren Ständen zudem weihnachtliche Produkte an. Foto: Kevin Kerber / Cebo / BBVV

„Es ist kein Weihnachtsmarkt wie all die anderen in den Vororten und in der Essener City. Beim Borbecker Weihnachts-Markttag gibt es keine kommerziellen Stände”, erklärt BBVV-Organisator Walter Frosch. „Vereine, Schulen und Organisationen bekommen für ganz kleines Standgeld Gelegenheit, sich vorzustellen und eigene Erzeugnisse zu verkaufen”, ergänzt die Vorsitzende Susanne Asche. Das sei für all die Mitwirkenden eine wichtige Gelegenheit, um Geld für die mauen Vereinskassen zu generieren.

Weihnachtsmarkttag in Borbeck findet auf dem Alten Markt statt

Der Alte Markt werde am 3. Dezember, wenn Oberbürgermeister Thomas Kufen den Tag eröffnen werde, voll belegt sein, kündigt Walter Frosch an. Und auch auf dem Kirchplatz der Dionysiuskirche werden Zelte von Vereinen stehen. Der BBVV habe so viele Anfragen für eine Teilnahme am Weihnachts-Markttag, dass schon seit Jahren eine Warteliste geführt werde.

Die teilnehmenden Vereine, Schulen und Organisationen reichen von A wie Awo Bergeborbeck bis Z wie „Zug um Zug“. Vor allem sozial engagierte Organisationen wie Caritas, Diakonie, „Die Boje“, die Sozialarbeit im Jugendbereich leistet, aber auch Senioreneinrichtungen, die Kolpingfamilie und viele weitere werden dabei sein. Falls einer der Teilnehmer absage, sei entsprechend schnell Ersatz gefunden.

Auch Gruppen, die sich mit adventlichen Aufführungen präsentieren möchten, gibt es: Zum Start wird eine Mädchengruppe der St. Dionysiusgemeinde auftreten, danach ist das Schönebecker Jugendblasorchester dran und wird mit dem Steigerlied die Eröffnungsrede von Oberbürgermeister Thomas Kufen musikalisch ankündigen.

Bühnenprogramm zum Borbecker Weihnachtsmarkttag und Start der Lichtwochen

Für das Bühnenprogramm zeichnet auch in diesem Jahr Franz-Josef Gründges verantwortlich, der mittlerweile seinen Wohnsitz in Hanau hat, sich aber weiterhin für Borbeck und die Kultur vor Ort engagiert. Ihm gelte besonderer Dank, so Susanne Asche. Nicht zuletzt durch seinen Einsatz stehen zwischen 12 und 18 Uhr eine Reihe engagierter junger Menschen mit ihren Darbietungen auf der Bühne. Alle gemeinsam hoffen auf trockenes Wetter und viele Besucherinnen und Besucher.

Einer der Höhepunkte soll der Auftritt des Gospelchores und der Kinder vom Verein „Zug um Zug“ um 13 Uhr sein. Sie performen Songs aus dem kommenden Kindermusical „Bartimäus, ein wunderbarer Augenblick“ sowie Songs aus dem 19. Borbecker Gospel-Projekt. Aber auch die „Flotten Socken” und die Offene-Ganztags-Gruppe des Borbecker Mädchengymnasiums wollen die Besucher des Weihnachtsmarkttages begeistern.

Um 17 Uhr erfolgt dann per Druck auf den „roten Knopf“ der Start der Weihnachtsbeleuchtung in Borbeck-Mitte, den traditionellen Lichtwochen. Beendet wird der Weihnachtsmarkttag um 18 Uhr mit einem stimmungsvollen, adventlichen Schlussbild auf den Treppen zum Kirchplatz der Dionysiuskirche.

Außerdem liegt der Borbecker Kalender mit den Veranstaltungsterminen für das Jahr 2024 ab sofort in den Geschäften zum Mitnehmen aus, teilt Cebo mit. Den Kalender halten u.a. bereit: Optik Röcken, Reisebüro Kerle, Adler & Barbara Apotheke, Tabakwaren Johannes Brunnert, Sp: Ney, Apotheke am Philippusstift, BorBäcker, Juwelier Kley und Sparkasse Essen.

Borbecker Weihnachtsmarkttag 2023 – das Bühnenprogramm im Überblick:

11.05 Uhr: „All I want for christmas“ – Musikalische und tänzerische Eröffnung durch Mädchen vom Jugendhaus Dionysius

11.10 Uhr: Schönebecker Jugend-Blasorchester spielt das Steigerlied, anschließend Grußwort des Oberbürgermeisters

11.20 Uhr: Schönebecker Jugend-Blasorchester Essen (bis 11.40 Uhr)

12.15 Uhr: Traugott-Weise-Schule

13 Uhr: Borbecker Gospel-Projekt und Kinder von „Zug um Zug“ mit Songs aus dem Kindermusical „Bartimäus, ein wunderbarer Augenblick“

14 Uhr: Bischof-von-Ketteler-Schule

15 Uhr: Flotte Socken

16 Uhr: Mädchengymnasium - Tanzaufführung Offener Ganztag

16.30 Uhr: Gemischter Awo-Chor

17 Uhr: Einschalten der Weihnachtsbeleuchtung

17.55 Uhr: Schlussbild im Forum

Nikolaustag in Borbeck fällt in diesem Winter aus

Den ebenfalls schon traditionellen Nikolaustag des Initiativkreises Centrum Borbeck (Cebo) wird es in diesem Jahr nicht geben. Das Veranstaltungskonzept werde überdacht. Das teilte die Vorsitzende Klaudia Ortkemper mit. Der neue Cebo-Vorstand und der Beirat wollen die Veranstaltung in einen neuen Rahmen fassen.

