Essen: Trio bedroht und beraubt 19-Jährigen im Hauptbahnhof

Essen. Drei junge Männer bedrohten einen Heranwachsenden. Der war derart eingeschüchtert, dass er mit den Tätern zusammen Bargeld abhob.

Drei junge Männer haben einen 19-Jährigen im Essener Hauptbahnhof bedroht und beraubt. Die Bundespolizei ermittelt und hofft auf Hinweise von Zeugen.

Wie die Behörde am Donnerstag berichtete, tauchte der sichtlich aufgewühlte Heranwachsende am Mittwochabend gegen 18.45 Uhr auf der Wache auf und gab zu Protokoll, dass er wenige Minuten zuvor von drei jungen Männern angesprochen und nach Geld gefragt worden sei. Als der Essener sagte, er habe kein Bargeld, soll einer der Fremden in seine Jackentasche gegriffen und den Anschein erweckt haben, eine Pistole hervorzuholen. Der 19-Jährige fühlte sich derart eingeschüchtert, dass er den Unbekannten seine Bankkarte überlassen und mit ihnen gemeinsam 340 Euro Bargeld abgehoben habe.

Bei einer Videoauswertung konnten die Beamten die Verdächtigen zwar ermitteln. Eine Fahndung blieb jedoch erfolglos. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Raubs ein und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer kann Angaben zu den Tatverdächtigen machen, die sich am 22. November zwischen 18 Uhr und 18.30 Uhr im Essener Hauptbahnhof aufhielten und den Essener bedrohten? Die drei jungen Männer waren dunkel gekleidet.

Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der kostenfreien Servicenummer 0800/ 6 888 000 oder jede Polizeidienststelle entgegen.

