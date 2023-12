Essen: Um 0 Uhr startet Böller-Verkauf in der Eissporthalle

Essen Ab 28. Dezember dürfen drei Tage lang Böller verkauft werden. Für Ungeduldige: Die Eissporthalle startet ihren Verkauf um Mitternacht.

Mit mehreren tausend Kundinnen und Kunden rechnen die Organisatoren des Feuerwerk-Verkaufs in der Eissporthalle Essen-West. Der traditionelle Böllerverkauf startet in diesem Jahr in der Nacht vom 27. auf den 28. Dezember um null Uhr.

„Weil Silvester in diesem Jahr auf einen Sonntag fällt, findet der genehmigte Böllerverkauf überall einen Tag früher statt“, erklärt Alexander Schiemann. Sein Vater Thomas, gelernter Kaufmann und früherer, langjähriger Präsident des Eishockeyclubs Moskitos Essen, veranstaltet den Feuerwerk-Sonderverkauf seit fast 30 Jahren.

Mittnachtsverkauf zunächst für drei Stunden

Los geht‘s um Mitternacht. Alexander Schiemann erinnert sich: „Im vergangenen Jahr ging die Kunden-Schlange bis über den Parkplatz bis zum Bahnhof Essen-West, der Andrang war unglaublich.“ Mit entsprechender Resonanz rechne man auch in diesem Jahr. „Wir wissen nicht, ob das noch die Spätfolgen von Corona sind, dass die Leute ein großes Bedürfnis nach Feuerwerk haben“, mutmaßt Schiemann. „Womöglich ist es aber auch die Ungewissheit, wie lange überhaupt Böller und Feuerwerk grundsätzlich noch erlaubt sind.“ 2020 und 2021 war der Verkauf von Böllern wegen der Corona-Einschränkungen verboten worden.

Der Sonderverkauf in der Eissporthalle läuft ab Mitternacht zunächst drei Stunden, bei großem Andrang auch länger. An den weiteren Tagen sind folgende Öffnungszeiten anberaumt: Donnerstag, 28. Dezember, 7 bis 22 Uhr. Freitag, 29. Dezember, 7 bis 22 Uhr. Samstag, 30. Dezember: 7 bis 20 Uhr. Die Veranstalter werben mit dem Slogan: „Größte Auswahl an Feuerwerkskörpern in ganz NRW“.

