Essen: Umbaupläne zum alten Postgebäude in Werden liegen aus

Essen-Werden. Einkaufen, Büros, Wohnungen: Erste Pläne zeigen, wie die „Alte Post“ in der Werdener Altstadt aussehen soll. Die öffentliche Auslegung beginnt.

Die Alte Post in Werden soll umgebaut werden. Dafür möchte die Stadtverwaltung einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan aufstellen. Für diese Planung wird jetzt eine frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung durchgeführt. Neben der Auslegung der Pläne soll es noch im Januar eine öffentliche Diskussionsveranstaltung geben.

Das Plangebiet besteht aus zwei sich schräg gegenüberliegenden und durch die Joseph-Breuer-Straße getrennten Bereichen. Das Plangebiet A umfasst maßgeblich das Grundstück der Alten Post an der Hufergasse sowie die östlich angrenzende öffentliche Stellplatzfläche an der Joseph-Breuer-Straße. Der zweite, westliche Planbereich B betrifft den Lehrerparkplatz südlich der Sporthalle des Gymnasiums.

Historische Fassade des Gebäudes soll teilweise erhalten bleiben

Im Plangebiet A ist die Entwicklung eines Lebensmittelmarkts im Erdgeschoss und von etwa 25 bis 32 Wohnungen in den oberen Geschossen vorgesehen. Einzelne Büro- und Dienstleistungsnutzungen sollen integriert werden. Stellplätze werden überwiegend in einer Tiefgarage zur Verfügung gestellt.

Die historische und erhaltenswerte Fassade des Gebäudes der Alten Post soll dabei zur Hufergasse hin erhalten bleiben und in das neue Nutzungskonzept integriert werden. Als Ersatz für die überplanten öffentlichen Stellplätze ist im Plangebiet B ein Parkhaus mit vier Parkebenen vorgesehen.

Mitarbeitende des Planungsbüros erläutern die Pläne für den Umbau des Postgebäudes (hier die Ansicht von hinten). Außerdem gibt es eine Diskussionsveranstaltung am 25. Januar im Mariengymnasium. Foto: Ina Carolin Lisiewicz / FUNKE Foto Services

Die Planunterlagen liegen von Montag, 15. Januar, bis Freitag, 26. Januar, aus, und zwar im Amt für Stadtplanung und Bauordnung in der Lindenallee 10, Deutschlandhaus, 5. Etage, im Raum 501. Sie können montags bis freitags von 8 bis 15 Uhr eingesehen werden.

Stellungnahmen aus der Bürgerschaft sind erwünscht

Ebenso liegen die Unterlagen im Rathaus Kettwig, Bürgermeister-Fiedler-Platz 1, im Vorraum des Ratstraktes in der 2. Etage aus: Montag und Dienstag von 8 bis 13 Uhr und von 14 bis 15 Uhr, Mittwoch von 7 bis 13 Uhr, Donnerstag von 8 bis 13 Uhr und von 14 bis 18 Uhr sowie Freitag von 8 bis 13 Uhr.

Mitarbeitende des Planungsbüros erläutern die Pläne am Dienstag, 16. Januar, von 9 bis 12 Uhr, und am Donnerstag, 18. Januar, von 14 bis 17 Uhr, jeweils im Rathaus Kettwig. Am Donnerstag, 25. Januar, findet um 19 Uhr in der Aula des Gymnasiums Werden, Grafenstraße 9, eine öffentliche Diskussion statt.

Wer sich im Internet über die Planung informieren möchte, findet diese ab Beginn der Ausstellung auf www.essen.de/stadtplanung. Hier können ebenfalls Stellungnahmen abgegeben werden. Alle Interessierten sind eingeladen, sich am Planungsprozess zu beteiligen.

