Fotofahndung Essen: Unbekannter will mit falschem Fünfziger bezahlen

Essen. Ein Mann übergab einem Kassierer in einem Kiosk an der Krayer Straße eine „Blüte“. Jetzt wird mit einem Foto nach ihm gefahndet.

Mit einem Foto einer Überwachungskamera fahndet die Polizei Essen nach einem Unbekannten, der in einem Kiosk in Essen-Steele mit Falschgeld bezahlen wollte.

Die Polizei Essen fahndet nach diesem Unbekannten. Foto: Polizei Essen / WAZ

Wie die Behörde am Donnerstag berichtete, betrat der Gesuchte am 13. September das Lädchen an der Krayer Straße. Als er Tabak und Zigarettenpapier kaufen wollte, reichte er dem Kassierer eine 50-Euro-Banknote. Dem Mitarbeiter fiel auf, dass es sich um eine „Blüte“ handelte. Als er den Mann darauf ansprach, machte der sich aus dem Staub.

Wer den mutmaßlichen Täter auf dem Foto erkennt, sollte sich an die Polizei Essen wenden unter der Rufnummer 0201/829-0.

[Essen-Newsletter hier gratis abonnieren | Auf einen Blick: Polizei- und Feuerwehr-Artikel + Innenstadt-Schwerpunkt + Rot-Weiss Essen + Lokalsport | Nachrichten aus: Süd + Rüttenscheid + Nord + Ost + Kettwig & Werden + Borbeck & West | Alle Artikel aus Essen]

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den NRZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen