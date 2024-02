Essen: Verheerendes Feuer in leer stehender Gesamtschule

Essen-Schonnebeck Das abrissreife Gebäude der alten Gustav-Heinemann-Gesamtschule ist durch ein Feuer massiv beschädigt worden. Die Feuerwehr war lange im Einsatz.

Im ehemaligen Schulgebäude der Gustav-Heinemann-Gesamtschule in Schonnebeck hat es am Wochenende gebrannt. Das berichtet die Feuerwehr am Sonntag (18. Februar). Das große Gebäude an der Straße Schonnebeckhöfe steht seit zweieinhalb Jahren leer. Im Sommer 2021 bezog die Schule ihr neues Domizil, das gleich nebenan errichtet wurde. Das alte, marode Schulgebäude soll abgerissen werden.

Steht seit zweieinhalb Jahren leer: Der alte Bau der Heinemann-Gesamtschule. Hier ein Bild aus 2018, als das Gebäude noch in Betrieb war. Foto: Christof Köpsel / FUNKE Foto Services

Die Feuerwehr war am frühen Sonntagmorgen (18.2.) benachrichtigt worden, weil Anwohner über starken Rauchgeruch klagten. Bis die Feuerwehr den Brand ausfindig machen konnte, verging allerdings einige Zeit. Als das Feuer endlich gefunden wurde, stand schon ein ehemaliger Klassenraum komplett in Flammen. Auch im ehemaligen Eingangsbereich des großen Schulkomplexes loderte es bereits. Das gesamte, ehemalige Schulgebäude stand unter Rauch.

Teile der Decken sind bei dem Feuer eingestürzt. Die Feuerwehr benötigte insgesamt vier Stunden, um den Brand endgültig zu löschen. Menschen kamen nicht zu Schaden. Die Polizei ermittelt jetzt, ob es sich um Brandstiftung handelt.

