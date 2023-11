Essen: Vier Menschen bei Wohnungsbrand in Altendorf verletzt

Essen Die Feuerwehr in Essen hat am späten Mittwochabend einen Brand in einem Mehrfamilienhaus gelöscht. Der Großeinsatz dauerte mehrere Stunden.

Bei einem Brand im Stadtteil Altendorf ist die Feuerwehr mit mehreren Fahrzeugen angerückt. Dabei verletzten sich mehrere Menschen.

Wie die Polizei in Essen mitteilte, gab es am Mittwochabend (29. November) einen Wohnungsbrand an der Altendorfer Straße, wobei sich vier Menschen leicht verletzten. Gegen 20.20 Uhr meldeten mehrere Anwohner einen Brand in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Altendorf, woraufhin die Feuerwehr mit mehreren Einsatzwagen und Löschzügen aufbrach.

Brand in Essen: Wohnung nach Feuer völlig ausgebrannt

Beim Eintreffen der Feuerwehr rauchte es aus dem mehrgeschossigen Haus bereits sehr stark. Die Bewohner haben sich zuvor schon durch die Rauchschwaden ins Freie gerettet. Zwei verletzte Anwohner brachten die Rettungskräfte anschließend in ein Krankenhaus. Unter Atemschutz bekämpften die Einsatzkräfte derweil den Brand in einer Wohnung im zweiten Stock. Nach dem Einsatz war schnell klar, dass die Wohnung völlig ausgebrannt und vorerst unbewohnbar ist. Nach rund einer Stunde war das Feuer gelöscht. Für den Einsatz am späten Abend war die Altendorfer Straße vollständig gesperrt. (red)

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den NRZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen