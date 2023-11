Essen: Von Auto erfasst - Senior stirbt im Krankenhaus

Ein 82-Jähriger hat bei einem Unfall in Essen-Katernberg tödliche Verletzungen erlitten.

Essen. Es war dunkel und es regnete: Ein 82-Jähriger hat auf der Zollvereinstraße tödliche Verletzungen erlitten, als ihn ein Volvo erfasste.

Ein 82 Jahre alter Essener ist in Katernberg von einem Auto erfasst und so schwer verletzt worden, dass er zwei Tage später in einem Krankenhaus starb. Das Verkehrskommissariat der Essener Polizei sucht dringend Zeugen des Unfalls.

Gegen 17.20 Uhr am Samstagabend hatte der ältere Herr mit seinem Hund bei starkem Regen und Dunkelheit vom Gerstekamp kommend die Zollvereinstraße überqueren wollen. Als der 82-Jährige fast auf der anderen Seite angekommen war, erfasste ihn ein weißer Volvo einer 45-Jährigen, die in Richtung Katernberg unterwegs war. Die Fahrerin kümmerte sich umgehend um den Schwerverletzten, bis Rettungskräfte eintrafen.

Der 82-Jährige wurde sofort in ein Krankenhaus transportiert, wo er am Montagmorgen starb. Wer den Unfall beobachtet hat, sollte sich mit dem Verkehrskommissariat der Polizei Essen in Verbindung setzen unter der Rufnummer 0201/829-0.

[Essen-Newsletter hier gratis abonnieren | Auf einen Blick: Polizei- und Feuerwehr-Artikel + Innenstadt-Schwerpunkt + Rot-Weiss Essen + Lokalsport | Nachrichten aus: Süd + Rüttenscheid + Nord + Ost + Kettwig & Werden + Borbeck & West | Alle Artikel aus Essen]

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den NRZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen