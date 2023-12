Essen: Wie sich Ehemalige eines Steeler Chores wiederfanden

Steele. Sie haben in Essen zusammen gesungen und sich aus den Augen verloren. Nun feiert der Ehemaligenchor 25 Jahre und singt für Steeler Senioren.

Etwa 30 Sängerinnen und Sänger haben vor Jahrzehnten in Steele zusammengefunden: Im Essen-Steeler Kinderchor sangen sie miteinander und verloren sich im Erwachsenenalter. Bei einem Ehemaligentreffen 1998 entstand die Idee, einen Verein zu gründen. Der feierte jetzt 25-jähriges Bestehen mit einem Konzert.

Weihnachten ist nicht mehr weit. „Wir sind mitten in den Proben für unser Krippenspiel“, sagt Ulrike Wojciech, Vorsitzende des Ehemaligenchors. Für die Senioren aus dem Heim der Fürstin-Franziska-Christine-Stiftung treffen sich rund ein Dutzend Darsteller, um den Ablauf der Aufführung zu üben. „Das Grillo-Theater hat uns wunderschöne Kostüme geliehen“, freut sich die Hobby-Sängerin. Nach Feierabend ist sie aus Wuppertal gekommen, wo sie lange schon mit ihrem Mann und den beiden Söhnen lebt. Doch an ihre Kindheit im Essener Osten denkt sie gern zurück. Wie all die anderen, die hier die Geschichte der Heiligen Familie nachspielen.

Bei der Probe der Essener Sänger klappt alles gut

Wojciech, die bis zur Heirat Homm hieß und in Freisenbruch aufwuchs, ist wieder die Maria und singt die erste Stimme, also Sopran in höchsten Tönen. Mit ihrem Josef (Regina Krips) im Duett, von einer Herberge zur nächsten ziehend, weil niemand das Heilige Paar aufnehmen will. Das Jesuskind in Stoffwindeln gewickelt, ist eine alte „Schlummerle“-Puppe.

Das Bild vom Jubiläumskonzert des Steeler Chores zeigt die Mitglieder mit Oberbürgermeister Thomas Kufen. Foto: Norbert Janz

Engel und Hirten gibt es natürlich auch im musikalischen Singspiel des Ehemaligenchors, der in diesem Herbst 25 Jahre besteht. Und drei Weise aus dem Morgenland sind zur Probe erschienen. Die Vorsitzende ist zufrieden, schon jetzt klappt alles gut. „Wenn noch die Deko kommt, mit Schaf, Kamel und Stroh auf der Bühne, wird es richtig schön“, verspricht die 69-Jährige. Die musikalische Feier mit den „lieben Senioren“ der FFC-Stiftung sei inzwischen Tradition.

Kontakt zum Ehemaligenchor Im Jahre 1948 gründete Erhard Raubuch den Essen-Steeler Kinderchor als Jugendsingschule. Am 10. Juli 1949 fand das erste Konzert statt, es folgten viele weitere im In- und Ausland. Nach vielen internationalen Erfolgen organisierte man 1998 ein Ehemaligentreffen. Einige der Teilnehmer gründeten einen eigenen Verein, dessen erster Chorleiter Siegfried Kühbacher wurde. Bereits am 19.12.1998 feierte der Ehemaligenchor seinen ersten Auftritt zum Weihnachtskonzert des Steeler Kinderchores. Der Ehemaligenchor würde sich über weitere Ex-Sängerinnen und Sänger des Kinderchors freuen. Kontakt: Ulrike Wojciech, Tel.: 0160/4909833, Ulrike.woj@web.de.

„Mein Vater erfuhr 1960 aus der Zeitung, dass der Steeler Kinderchor Nachwuchs suchte. Da ich oft gesungen habe, fragte er mich, ob ich zum Vorsingen wollte. Das fand in der Laurentiusschule statt“, erinnert sich Ulrike Wojciech. Alle Kinder hätten zugehört als Erhard Raubuch nach neuen Stimmen suchte und brav in einer langen Reihe warten müssen.

Freundschaften der Essener Chormitglieder halten über Jahre

„Alle Vögel sind schon da“, sang sie als Siebenjährige dem strengen Chorleiter am Klavier solo vor. Ein paar Tage später flatterte der ersehnte Brief ins Haus – eine Zusage. Zunächst durfte sie beim Vorchor mitmachen. „Mit acht Jahren kam ich in den großen Chor. Erhard Raubuch teilte mir ein älteres Mädchen zu, das mir alles zeigen sollte. Das war so üblich.“ Mit Ingeborg Tönnis, so deren Name, sei sie noch immer befreundet. „Wir sitzen bis heute bei der Chorprobe nebeneinander oder stehen zusammen auf der Bühne.“

Der Ehemaligenchor des Essen-Steeler Kinderchores probt für das Krippenspiel. Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Services

Unzählige Proben und etliche Auftritte erlebten die Mädchen und Jungen des Essen Steeler Kinderchores gemeinsam. Herausgeputzt für Konzerte in Röcken, weißen Blusen, Blazern und weißen Kniestrümpfen. Die Jungs trugen Anzüge.“ Nicht nur in Essen, auch außerhalb sangen sie. „Selbst zu Staatsbesuchen waren wir eingeladen. Zum Singen auf Villa Hügel oder in Bonn. Einmal sangen wir sogar beim Bundespräsidenten in der Villa Hammerschmidt.“

Das Repertoire war breit gefächert, damals wie heute. Festgehalten auf insgesamt zehn Schallplatten. An die Aufnahmen der Weihnachtslieder im Tonstudio Geldmacher kann sich Ulrike Wojciech noch lebhaft erinnern. „Es war ein heißer Sommertag und im Aufnahmeraum waren die Wände wegen der Akustik mit diesen Eierkartons zur Schalldämmung verkleidet. Obwohl es so warm war, mussten die Fenster geschlossen bleiben, damit bloß keine Geräusche von außen dringen. Und wir Kinder mussten sehr diszipliniert sein und durften uns kaum bewegen, damit die Aufnahme bloß gelingt!“

Repertoire umfasst Werke der Renaissance, zeitgenössischer Chormusik und Popsongs

Das Lieblingslied des Steeler Kinderchors ist „Wie die hohen Sterne kreisen“, damals wie heute. Eine Art Erkennungsmelodie oder gar Hymne des Essen Steeler Kinderchores und wie im Text des Werks „ewig voller Harmonie.“ Beim Jubiläumskonzert im November sangen die Ehemaligen auch den Choral „Näher, mein Gott, zu Dir!“, einen Titel der durch den Titanic-Film zu neuen Ehren kam. Das Repertoire des Chors umfasst Werke der Renaissance bis hin zu zeitgenössischer Chormusik und Popsongs, wobei der Schwerpunkt auf weltlicher Musik liegt.

„Besonderen Wert legt unser Dirigent und Chorleiter Martin Krause auf Abwechslung und einen ausgewogenen, homogenen Chorklang“, so Wojciech. Sie ist seit nunmehr 25 Jahren Vorsitzende, also von Anfang an. Für diesen Einsatz erhielt sie beim Jubiläumskonzert eine Ehrenurkunde und eine Plakette in Gold. „Beides hat mir Kurt Peters, der Vorsitzende des Sängerkreises Essen überreicht.“

