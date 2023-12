Essener Grundschüler machen ukrainischen Kindern eine Freude

Die Schuhkartons mit den Hilfsgütern werden für den Transport in die Ukraine in großen Kisten verpackt.

Essen-Rellinghausen. Im Donbass tobt bereits seit 2014 ein erbarmungsloser Krieg. Wie die Ardeyschule aus Essen-Rellinghausen Waisen und Kindern in der Ukraine hilft.

Alles begann mit einem Post in den sozialen Medien: Birgit Michael teilte ein Plakat mit der Überschrift „Weihnachten an der Frontlinie“ der Gesellschaft Bochum-Donezk. Darunter eine Anleitung, was Kinder in der Ukraine derzeit brauchen, wie man am besten ein Schuhkarton-Päckchen packt, was hineinsollte und wo man es abgeben kann, damit es als eines der Hilfsgüter in die Ukraine transportiert werden kann. „Frau Michael hat ein Kind auf unserer Schule, und sie hat mich angerufen und mir erzählt, dass sich ihr großer Sohn für den Verein engagiert“, erzählt Vera Schoppmeier, Lehrerin an der Ardeyschule in Essen-Rellinghausen. „Da habe ich gedacht: Da könnten wir mitmachen.“

Sie stellte das Projekt an ihrer Grundschule vor – die Kolleginnen und Kollegen waren begeistert. Sie informierte die Eltern – die Resonanz, so Schoppmeier, „war riesig. Man hat im Moment den Eindruck, als sei das Thema Ukraine in den Medien ein wenig nach hinten gerückt. Außerdem haben wir auch einige ukrainische Kinder hier an der Schule – alle wollten also unbedingt helfen“. Zudem hatte die Ardeyschule in der Vergangenheit vor Weihnachten immer mal spezielle Aktionen gestartet, um anderen zu helfen. „In den beiden vergangenen Jahren leider nicht mehr. Das wollten wir wiederaufleben lassen.“

45 Kartons gehen von Essen ins ukrainische Kriegsgebiet im Donbass

Und schon ging’s los: Nicht jedes Kind packte einen eigenen Schuhkarton. Vielmehr wurden Lose gezogen, wer was besorgt: Schreibblöcke, Malbücher, Stifte etwa, aber auch Handtücher, Kinderduschgel oder -shampoo, Zahnbürsten, Puppen oder Spielzeugautos. Alle beteiligten sich, und am Ende kamen 45 vollbepackte Kartons heraus. „Einige haben auch mehr gegeben, als sie sollten“, freut sich Schoppmeier. „Viele haben noch Stofftiere dazu gepackt, und vor allem Duschgel haben wir jetzt haufenweise.“

Schulleiterin Anke Seifert (hinten links) übergab die Hilfspakete gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern an Lars Michael von der Gesellschaft Bochum-Donezk e.V.. Die Schuhkartons transportiert der Verein nun in die Ukraine. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

Adressat all dieser Päckchen ist zunächst Ivan Stukert. Seit zehn Jahren engagiert sich der Pastor mit seiner Gesellschaft Bochum-Donezk für soziale Projekte in der Ukraine. Alle Projekte des Vereins aufzuzählen, ist kaum möglich: Im Donbass, wo schon seit 2014 ein erbarmungsloser Krieg tobt, werden Flüchtlinge entlang der Frontlinie mit Hilfsgütern versorgt. In Donezk unterhält der Bochumer Partnerschaftsverein ein Krankenhaus für leukämiekranke Kinder. In der Region Tscherkassy in der Zentral-Ukraine wurde eine alte Schule zu einem Ferienheim umgebaut, in dem Kriegskinder einige unbeschwerte Tage verbringen konnten. „Die Päckchen werden in unser Kinderheim ,Sonnenblume‘ gehen“, erklärt Stukert. „Das ist ein Heim, das komplett durch Spenden finanziert wird. Dort wohnen Kinder, die wir aus den Frontstädten evakuiert haben: Das sind vor allem Waisen oder Kinder, die nur noch ihre Oma haben oder eine alleinerziehende Mutter, weil der Vater gefallen ist.“ In diesem Jahr sind bereits knapp 400 Schuhkartons an Kinder in der Ukraine gegangen.

Aus der Städtepartnerschaft Bochum-Donezk wurde ein Hilfsprojekt

Ursprünglich setzte sich der Verein für den Kontakt zwischen den Städten Bochum und Donezk ein, organisierte Austausch- und Besuchsprogramme – bis der Krieg kam. „Für uns begann der Krieg nicht erst vor zwei Jahren, sondern 2014, als unsere Partnerstadt von den Russen besetzt wurde.“ Gleich nach der Krim sei auch Donezk „dran gewesen“. Seitdem konzentriert man sich auf Flüchtlinge, vor allem Kinder, und leistet humanitäre Hilfe.

Ivan Stukert ist regelmäßig im Kinderheim „Sonnenblume“. Foto: Ivan Stukert

Was vor Ort nicht leicht ist. Stukert selbst ist „sehr oft da“, sagt er. „Wir gelten bei den russischen Besatzern als Feinde.“ Denn seine Organisation ist auch bemüht, nach Russland verschleppte Kinder zurückzuholen. „Ich habe eine Liste mit 11.000 Namen, wo Eltern sich gemeldet haben, dass ihr Kind entführt wurde. Wir fahren dann rüber und nehmen alle wichtigen Dokumente wie Geburtsurkunden und Fotos mit, um zu beweisen, dass das Kind den Eltern in der Ukraine weggenommen wurde. Wir werden oft lange verhört, die russischen Behörden tun alles, um zu verhindern, dass die Kinder nach Hause kommen. Teilweise dauert eine Rückholaktion mehrere Wochen, bis das Kind dann im Bus sitzt, um über die baltischen Länder, Belarus oder Polen wieder zurück zu den Eltern zu fahren.“

Pakete der Ardeyschule gehen unter anderem an ein Kinderheim in der Ukraine

Oft melden sich auch die Kinder selbst aus russischen Umerziehungslagern, sobald sie dort Internet haben und auf soziale Medien zugreifen können. Für viele Waisen, die wieder zurück in der Ukraine sind, wird das Kinderheim „Sonnenblume“ ein neues Zuhause. Bis zu 120 Kinder leben jetzt meist dauerhaft hier. „Kriegskinderheim“ nennt die Gesellschaft Bochum-Donezk das Domizil, das kürzlich um eine Krankenstation erweitert wurde – dies auch dank Spenden in Höhe von 800.000 Euro, die innerhalb eines Jahres zusammengekommen sind.

Die Vorbereitungen für den nächsten Hilfstransport laufen bereits. Da kommen die Schuhkartons der Ardeyschule gerade recht. Am vergangenen Mittwoch für Birgit Michaels Sohn Lars mit einem Transporter auf den Schulhof. Lars Michael engagiert sich ehrenamtlich für den Bochumer Verein. Schülerinnen und Schüler der Ardeyschule übergaben die in Geschenkpapier eingehüllten Schuhkartons, Michael lud sie in den Wagen und brachte sie dann nach Bochum. Mit dem nächsten Transport, so Stukert, gehen die Pakete in die Ukraine und machen sowohl den Kindern der „Sonnenblume“ als auch anderen Kindern im Gebiet der ukrainisch-russischen Front hoffentlich eine Freude.

