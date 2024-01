Essener Mike Heiter im Dschungelcamp: Dauer-Zoff mit der Ex

Essen Mike Heiter aus Essen stellt sich im Dschungelcamp Ekel-Prüfungen und seiner Ex-Affäre Kim Virginia. Bisher schlägt er sich tapfer. Eine Bilanz.

Der Essener Reality-TV-Promi Mike Heiter (31) kämpft seit über einer Woche in der RTL-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ um die Dschungelkrone. Er hat emotional über den spärlichen Kontakt zu seiner Tochter gesprochen, er hat Mitkandidatin Leyla Lahouar im knappen Bikini durch den Dschungel-Tümpel getragen und er hat einen Shake aus Mäuseschwänzen getrunken. Die vielleicht härteste Prüfung ist aber die Koexistenz mit seiner Ex-Affäre Kim Virginia Hartung. Eine Bilanz.

Wer Mike Heiter nur in Dating-Formaten wie „Love Island“ oder „Are You The One – Realitystars in Love“ gesehen hat, lernt ihn im australischen Dschungel von einer anderen Seite kennen. Ruhig, sympathisch, manchmal sogar unauffällig, immer jedoch mit unverkennbarem Ruhrpott-Dialekt und einem Spruch auf den Lippen.

Er ist der Mann, der Vater werden als „dat Schönste, was passieren kann, auf dieser Welt (ich schwör‘s dir)“ bezeichnet, der mit einem verträumten Lächeln auf den Lippen erzählt, dass er gern eine Familie haben und ankommen möchte, und der dem homosexuellen Mitkandidaten Twenty4Tim versichert: „Du bist so, wie du bist. Und so, wie du bist, bist du gut. So bist du perfekt.“

Dschungelcamp: Essener Mike Heiter gerät mit Ex-Affäre Kim Virginia aneinander

Steht Heiter einmal im Zentrum eines Konflikts, so liegt das meistens an Kim Virginia Hartung. Die beiden bandelten bei „Are You The One“ miteinander an und trafen sich nach der Show weiter, brachen ihre Kennenlernphase dann aber ab. Es gab böses Blut, dennoch schlossen beide vor dem Dschungel nicht gänzlich aus, dass noch einmal etwas zwischen ihnen passieren könnte. Doch ein Liebes-Comeback ist inzwischen in erdenklich weite Ferne gerückt.

Tag für Tag arbeitet sich Hartung an Heiter ab. Erst erklärt sie, er sei in der Realität ein ganz anderer Mensch als im Fernsehen, habe Dinge vor ihr verschwiegen und sie empathielos behandelt. Dann wirft sie ihm vor, er sei pleite, wohne bei seiner Mutter, habe Haarausfall und überdies ein kleines Geschlechtsteil. Ihre ständigen Sticheleien wehrt der gelernte Kfz-Mechaniker seit Tagen mit einer geradezu unerklärlichen Engelsgeduld ab. Sein Begleiter Eugen Lopez ändert passenderweise sein Instagram-Profilbild, wenn auch nur übergangsweise: Zu sehen ist für einige Zeit Heiter im orangefarbenen Gewand eines Shaolin-Mönches.

Dschungel-Flirt zwischen Mike Heiter und „Bachelor“-Kandidatin Leyla Lahouar

Zarte Knospen einer Dschungel-Romanze sprießen dagegen zwischen Heiter und Reality-Sternchen Leyla Lahouar, bekannt aus Formaten wie „Der Bachelor“ und „Bachelor in Paradise“. Die beiden werden gemeinsam auf eine Schatzsuche geschickt, Heiter urteilt: „Du bist halt so Beziehungsmaterial, sage ich mal. Sowas suchen ja alle Männer irgendwo“ und Lahouar bekennt: „Von mir aus hätte da auch ein Kuss sein können.“

Doch es gibt ein Hindernis: Lahouar hatte in der Vergangenheit bereits Kontakt zu Heiters Dschungelbegleitung Eugen Lopez. Beide mit der gleichen Frau – das gehe für die guten Freunde nicht, vermutet die „Bachelor“-Kandidatin. Eine Rückenmassage gibt‘s für Heiter. „Respektlos. Ich sag‘ dazu nichts mehr“, so das Urteil von Kim Virginia Hartung.

Nachdem er schon seine Ex-Affäre im Auto durch einen Ekel-Parcours navigieren musste, stellt sich Heiter an Tag elf gemeinsam mit Schauspieler Heinz Hoenig und Reality-Promi Fabio Knez zum zweiten Mal einer Dschungelprüfung. Diesmal müssen sie „Eisbecher“ verzehren. Serviert werden Sorten wie Fliegenlarven, Hühnerfüße, Ziegenhufe und Stierhoden.

Finale von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ läuft am 4. Februar

Würgend und hustend schlingt Heiter eine Kreation aus fermentierten Pflaumen, fermentierten Bohnen und einem 1000-jährigen Ei hinunter, bevor er sich in die Botanik erbricht. „Dat ging nicht runter irgendwie, dat war zu viel. Wie so‘n Klumpen. Ich wollte schlucken, dann ist dat hängen geblieben und dann kam dat wieder hoch“, so die schonungslose Fehleranalyse des Trash-Promis.

Ob Mike Heiter die Dschungelkrone holt, erfahren Fans spätestens am Sonntag, 4. Februar. Dann wird das große Finale von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ ausgestrahlt. Bis dahin laufen die Folgen weiter täglich bei RTL und auf dem Streamingdienst RTL plus.

