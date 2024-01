Essener Polizeihund „Krabat“ stellt Diebe auf frischer Tat

Essen In der Hirtsiefer-Siedlung in Altendorf vernimmt ein Zeuge nachts verdächtige Personen. Die Polizei erwischt Katalysator-Diebe in flagranti.

Ein Diensthund der Essener Polizei hat sich bei einem nächtlichen Einsatz am Mittwoch (10. Januar) im Stadtteil Altendorf bewährt. Der belgische Schäferhund „Krabat“ habe tatkräftig dazu beigetragen, zwei mutmaßliche Diebe dingfest zu machen. Außerdem seien das Tatfahrzeug und -werkzeug sichergestellt worden, berichtet ein Polizeisprecher.

Gegen 1.40 Uhr wählte ein aufmerksamer Anwohner den Notruf der Polizei, nachdem er verdächtige Geräusche auf der Hirtsieferstraße gehört hatte. Außerdem konnte er zwei dunkel gekleidete Männer beobachten, von denen sich einer an einem geparkten Fahrzeug zu schaffen machte. Der zweite stand offensichtlich Schmiere.

„Krabat“ und seine Hundeführerin schneiden Verdächtigen den Weg ab

Schnell trafen mehrere Streifenwagen am Einsatzort ein. Der belgische Schäferhund „Krabat“ unterstützte seine zweibeinigen Kollegen bei der Suche nach den Verdächtigen. In Höhe der Einmündung Hirtsieferstraße / Mercatorstraße wurden Krabat und seine Hundeführerin auf die beiden Gesuchten aufmerksam. Sie sprangen aus dem Streifenwagen, schnitten den Männern den Weg ab und hinderten sie so an der weiteren Flucht.

Am Fahrbahnrand stellten die Polizisten einen geparkten Polo fest, bei dem der Katalysator fehlte. In der Nähe fanden sie einen ausgebauten Katalysator, einen Wagenheber und Werkzeug auf. Außerdem war das Auto der beiden Männer nur unweit des Tatortes geparkt. In dem mutmaßlichen Täter-Fahrzeug fanden die Beamten einen weiteren Katalysator, der offenbar andernorts zuvor entwendet worden war. Die Polizei versucht nun die Herkunft dieses Katalysators zu ermitteln.

Auf der Wache stellten die Einsatzkräfte die Personalien der beiden mutmaßlichen Diebe fest. Es handelt sich um einen 40-jährigen Dortmunder mit bulgarischer Staatsangehörigkeit und um einen 46-jährigen Bulgaren ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Der 46-Jährige wurde bereits mit einem Untersuchungshaftbefehl gesucht.

