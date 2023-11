Essener Postbank-Filialen bleiben ganzen Tag geschlossen

Die Postbank am Willy-Brandt-Platz in Essen.

Essen. Die Postbankfilialen in Essen sind am Mittwoch, 22.11., für Kunden nicht zu erreichen. Wer dort Postgeschäfte erledigen will, muss ausweichen.

Wer am Mittwoch, 22. November, zur Postbank in Essen will, steht vor verschlossenen Türen. Die Filialen bleiben ganztägig geschlossen. Das betrifft die zentrale Zweigstelle am Willy-Brandt-Platz sowie die an der Kaiser-Wilhelm-Straße in Steele und in der Marktstraße in Borbeck. Sie bieten neben den klassischen Bankdienstleistungen auch Postdienste im Auftrag der Deutschen Post an.

Wie die Postbank mitteilt, ist der Grund für die ganztägige Schließung eine Betriebsversammlung der Mitarbeiter, zu der der Betriebsrat eingeladen hat. Das Geldinstitut schreibt daher: „Die Postbank bedauert diese Serviceeinschränkung und bittet ihre Kundinnen und Kunden um Verständnis. Wie andere Unternehmen auch, ist sie gesetzlich verpflichtet, ihren Beschäftigten die Teilnahme an Betriebsversammlungen auch während der Arbeitszeit zu ermöglichen.“

Verdi ruft Postbank-Mitarbeiter zu Protesten auf

Die Betriebsversammlung für die Essener Beschäftigten findet in Dortmund statt. Begleitet wird sie von Protestaktionen, zu denen die Gewerkschaft Verdi aufruft. Hintergrund sind die beabsichtigten Schließungen von bundesweit rund 250 Filialen bei der Postbank, einer Tochter der Deutschen Bank.

„Wir verlangen von der Deutschen Bank, den tariflichen Kündigungsschutz für die Beschäftigten der Postbankfilialen vorzeitig zu verlängern. Nur so kann auf Augenhöhe über die Pläne der Bank verhandelt werden“, sagte Jan Duscheck, Bundesfachgruppenleiter für das Bankgewerbe bei Verdi. Laut Gewerkschaft gebe es erhebliche Unruhe in der Belegschaft und völliges Unverständnis für die geplanten Schließungen.

Informationen zu Filialen für Kunden der Postbank

Nicht betroffen von den Einschränkungen am Mittwoch sind die Partnerfilialen der Deutschen Post im Einzelhandel. Sie öffnen an diesem Tag regulär. Unter www.postbank.de/filialsuche können Interessierte sehen, ob eine Filiale geschlossen hat, und welche Ausweichmöglichkeiten es gibt.

