Ein sogenanntes „Ghostbike“ an der Hans-Böckler-Straße in Essen, wo 2021 ein Radfahrer starb, der von einem LKW erfasst wurde. Die „Geisterräder“ dienen als Mahnmal.

Essen Der Unfalltod eines bekannten Rad-Aktivisten hat die Szene bundesweit erschüttert. Auch in Essen würden viele Autofahrer regelwidrig überholen.

In der Fahrradszene war er ein bundesweit bekannter Aktivist und Blogger, seine Mission war der Kampf gegen das regelwidrige Überholen: Andreas Mandalka wurde am 30. Januar auf einer Landstraße in Baden-Württemberg von einem Autofahrer von hinten angefahren und starb noch am Unfallort. Der 43-jährige Pforzheimer hatte sich unter dem Pseudonym Natenom einen Namen gemacht, sein Tod schockiert die Radszene auch in Essen. Am Sonntag, 11. Februar, sind bundesweit Gedenkveranstaltungen geplant, die Essener Radverkehrsinitiativen laden dazu ein.

ADFC Essen, Radentscheid Essen und Essener Fahrrad-Initiative treffen sich laut Mitteilung am 11. Februar um 12.45 Uhr am Verkehrs- und Umweltzentrum, Kopstadtplatz 12, in der Essener Innenstadt. Um 13 Uhr soll es eine Schweigeminute geben, anschließend startet eine Gedenkfahrt per Rad, die zu gefährlichen Stellen der Essener Verkehrsinfrastruktur vorbeiführen soll.

Andreas Mandalka beschäftigte sich mit Gefahren auf den Alltagswegen von Radfahrern, besonders nicht regelkonforme Überholvorgänge durch Autofahrer, das Unterschreiten des vorgeschriebenen Mindestabstands prangerte er an. Der Verstorbene hätte sich gewünscht, „dass wir uns in seinem Sinne für ,Sichere Wege für alle’ einsetzen‘“, sagt Hilmar von dem Bussche, Sprecher der Essener Fahrrad-Initiative.

Da gebe es auch in Essen noch viel zu tun. „Ich denke an die Lerchenstraße bergab zum Baldeneysee“, so Hilmar von dem Bussche. „Die Strecke zählt zum Hauptroutennetz für den Radverkehr und hier gibt es immer wieder zu enge Überholabstände bei sehr hohen Geschwindigkeiten.” Andere Essener Akivisten bemängeln das Fehlen einer direkten Radverbindung zwischen Holsterhausen und der Uni und monieren, dass selbst auf den Fahrradstraßen riskante Überholvorgänge alltäglich seien, obwohl diese als Schutzraum für Radfahrer gedacht sind.

Dass in Essen regelmäßig mit zu wenig Abstand überholt werde, bewiesen die Daten, die von Radfahrerinnen und Radfahrer mit speziellen Sensoren gesammelt würden. Die unzureichenden Überholabstände, die das OpenBikeSensor-Projekt dokumentiere, seien auf der Internetseite des RadEntscheid einzusehen. 1,50 Meter ist innernorts der in der Straßenverkehrsordnung geforderte Mindestabstand.

Die Essener Fahrradverbände verlangen mehr Engagement von Polizei und Justiz bei der Durchsetzung der Straßenverkehrsordnung auch in Essen: Zwar gefährde nur ein kleiner Teil der Autofahrer vorsätzlich Radfahrer, diese aber gelte es „rechtlich konsequent zu belangen“, so Hilmar von dem Bussche. Hinzukommen müssten Aufklärung, der Bau von separaten Radwegen und die Begrenzung von Geschwindigkeiten.

