Essener Schule produziert Weihnachtssong: So hört er sich an

Essen-Stoppenberg Schüler und Lehrkräfte des Essener Schulzentrums Stoppenberg haben ein Lied zu Weihnachten produziert. Das Ergebnis ist auch im Video zu sehen.

Beim „Orange Blossom Project“ singen Kinder, Jugendliche und Lehrkräfte der Essener Sekundarschule einen Weihnachssong.

Es ist ein Musikprojekt mit mehr als 50 Beteiligten.

Die Aufnahme erfolgte im umgebauten Speisesaal des Schulzentrums.

Wenn im Dezember von „Joy to the World“ (deutsch: Freue dich, Welt) die Rede ist, dürften viele Menschen die Georg Friedrich Händel zugeschriebene Melodie des 300 Jahre alten und ziemlich pompösen Weihnachtsklassikers aus England im Ohr haben. Vom Essener Stoppenberg gibt es nun seit einigen Tagen ein weiteres „Joy to the World“, das mit dem Ohrwurm aus England zwar Titel, Thema und Sprache – aber ansonsten ziemlich wenig gemein hat.

Das Stück ist das diesjährige Ergebnis des „Orange Blossom Projects“, bei dem Kinder, Jugendliche und Lehrkräfte der Sekundarschule und des Gymnasiums unter der Leitung von Schulsozialarbeiter Holger Sieg seit Jahren einen weihnachtlichen Pop-Song produzieren.

Textlich begegnet dem Publikum dabei in der aktuellen Version nicht nur beim Titel viel weihnachtlich Vertrautes. Drehten sich die Weihnachts-Songs vom Stoppenberg zuletzt oft um große Themen wie Liebe oder Dankbarkeit, Glaube oder Verbundenheit als Werten und Ideen, die viele mit dem Christfest verbinden, spricht „Joy to the World“ gewissermaßen Weihnachts-Tacheles: Da ist vom Kind die Rede, das im Stall geboren wird als „Child among us“ (deutsch: Kind unter uns) und von „Christ is our brother“ (deutsch: Christus unser Bruder).

In erster Linie soll aber auch dieser Song aus der Werkstatt von Holger Sieg und Produzent Patrick Penot „vor allem Spaß machen und fröhliche Weihnachtsstimmung verbreiten“ sagt Sieg, der die musikalischen Möglichkeiten des Schulzentrums ausgereizt hat: Peter Wecking, Musiklehrer an der Sekundarschule und Siegs Bandkollege, singt solo – ebenso wie Allisson Bonnefoy. Die ehemalige Schülerin der früheren Realschule des Schulzentrums hat Musik zu ihrem Beruf gemacht und kehrt im Januar als Lehrerin an den Stoppenberg zurück.

Für Klangvolumen sorgt der Oberstufenchor des Gymnasiums unter der Leitung von Musik- und Religionslehrerin Michaela Himmelseher und ihrem Kollegen Christoph Callegari (Musik und Mathematik). Alles in allem seien rund 50 Menschen an dem Projekt beteiligt gewesen, für das an einem Tag der große Speisesaal des Schulzentrums in ein Tonstudio umgebaut wurde, um die Musik für das 3:37-Minuten-Stück aufzunehmen. Kurz vor knapp ist Anfang Dezember alles fertig geworden, so dass das Schulzentrum am Stoppenberg nun per Musikvideo „Merry Christmas to You All“ wünschen kann.

Weihnachtssong der Sekundarschule am Stoppenberg

