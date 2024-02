Essener Verein sammelt 1000 Präsente für kranke Kinder

Foto: BE STRONG FOR KIDS

Essen-Huttrop. Der Essener Verein „Be Strong For Kids“ startet wieder eine Sammelaktion für Mini-Geschenke. Was die Organisatoren damit erreichen wollen.

1000 Geschenke für junge Patientinnen und Patienten im Elisabeth-Krankenhaus will der Essener gemeinnützige Hilfsverein „Be Strong For Kids“ sammeln. Am Samstag, 17. Februar, fällt der Startschuss für die einmonatige Spendenaktion.

Verein „Be strong vor Kids“ arbeitet seit zwei Jahren mit dem Elisabeth-Krankenhaus zusammen

Der Verein „Be Strong For Kids“ organisiert seit Jahren ungewöhnliche Spendenaktionen. Der Verein arbeitet schon seit zwei Jahren eng mit den Verantwortlichen des Elisabeth-Krankenhauses zusammen und hofft auch bei der 4. Ausgabe der „Herzenswärmer“- Spendenaktion, möglichst wieder vielen erkrankten Kindern mit kleinen Geschenken eine Freude zu bereiten. Das alles mit Unterstützung des Essener Familienunternehmens „Bäcker Peter“.

Mit dem Elisabeth-Krankenhaus in Essen kooperiert der Verein bereits seit zwei Jahren. Die Geschenke werden mit dem Transporter angeliefert: (v.l.) Karen Weishaupt, Dr. Peter Liedgens, Christian Krause, Jörn Schulz (beide BSFK) und Dr. Claudio Finetti. Foto: BE STRONG FOR KIDS

„Mich persönlich freut es sehr, dass wir in diesem Jahr wieder den betroffenen Kindern und Jugendlichen im Elisabeth-Krankenhaus helfen können und die Aktion sogar, dank der Kooperation mit Bäcker Peter, über die Stadtgrenzen hinaus, ausgebaut wird.“ Durch den freundschaftlichen Kontakt zu den Verantwortlichen vor Ort wisse er, welche wichtige Bedeutung die „Herzenswärmer“ im Alltag der Kinder haben. „Da können kleine Geschenke zumindest ein bisschen helfen, den oftmals tristen Klinik-Alltag zu erleichtern“, so Vereinsvorsitzender Jörn Schulz.

Präsente für die Essener Kinder im Krankenhaus sollen einen Wert von bis zu 15 Euro haben

Die Präsente im Wert von bis zu 15 Euro sollen an die Kinder im Alter von zwei bis zwölf Jahren übergeben werden. An Geburtstagen, als kleine Unterstützung an besonders schlechten Tagen, für eine erfolgreiche Behandlung oder einfach nur als kleine Anerkennung für die Bereitschaft, bei einer nicht so angenehmen Untersuchung gut mitgemacht zu haben, können sich die Kinder einen „Herzenswärmer“ aus der Geschenkebox herausnehmen.

Im Elli, dem Elisabeth-Krankenhaus Essen, freuen sich kranke Kinder über die kleinen Überraschungen. Gerade die chronisch kranken Kinder, für die der Krankenhausaufenthalt quasi zum Alltag gehört, sind für Abwechslung dankbar. „Aber auch den Kindern, die in der Kinder-ZNA (Zentrale Notaufnahme ) mit akuten Schmerzen oder schweren Erkrankungen eingeliefert werden, kann ein Geschenk ein Lächeln ins Gesicht zaubern“, erklärt Dorothee Renzel, Pressesprecherin des Elisabeth-Krankenhauses Essen.

Sach- und Geldspenden sind erwünscht Die Wunschliste für das Elisabeth-Krankenhaus ist lang: Kratzbilder, Bunt- und Glitzerstifte, Mini-Tattoos, Knete, Tonnies, Spiele, Puzzle, (Sticker)-Hefte, Bügelperlen, Schleich- und Playmobil-Figuren, Glibberschleim, Stempelsets, Seifenblasen, (Matchbox-)Autos, Kreide, Kreativspielzeuge, alles mit Fernset-und Filmfiguren sowie Happy Socks, Yogi-Tee, Nagellack und Naturkosmetikprodukte (Duschgel/Handcreme/Körperlotion) für die Jugendlichen im Haus. Die Mini-Geschenke können von 6.30 bis 18 Uhr montags bis freitags und von 8 bis 13 Uhr samstags in allen Filialen von Bäcker Peter im gesamten Stadtgebiet abgegeben werden. Dort finden Interessierte auch eine Geschenkeliste zur Orientierung. Am Ende der Aktion, am 17. März, werden die Herzenswärmer dem Team der Kinderstation des Elisabeth-Krankenhauses überreicht. Helfen kann man durch Sachspenden (Neuware ohne Geschenkpapier!) oder durch eine Geldspende in Form einer Überweisung, mit dem Verwendungszweck „Herzenswärmer“, an das Vereinskonto: Be Strong For Kids e.V.Sparkasse Essen, IBAN: DE 35 3605 0105 0001 7958 97, BIC: SPESDE3EXXX

Die Organisatoren hoffen, dass auch in diesem Jahr möglichst viele Menschen dem Aufruf folgen, um das Spendenziel von 1000 Herzenswärmer zu erreichen und somit den Erfolg der letzten drei Jahre wiederholen zu können. Seit Start der Aktion sammelte der Verein über 7000 Herzenswärmer für erkrankte Kinder in Essen.

Verein „Be strong for Kids“ wurde vor sieben Jahren vom Essener Jörn Schulz gegründet

Der Verein „Be Strong For Kids e. V.“ entstand vor sieben Jahren aus einer privaten Spendeninitiative des Sport- und Spanischlehrers Jörn Schulz aus Essen. Mittlerweile bietet der Verein, über 40 bewegungsfördernde und kulturelle Angebote für erkrankte und sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche in Essen, Mülheim, Duisburg, Oberhausen, Heiligenhaus und Langenberg an. Das Ziel des Vereins ist es, durch Sport-, Bewegungs- und Kulturangebote das physische und psychische Wohlbefinden der betroffenen Kinder nachhaltig zu verbessern und sie zu einem aktiven Lebensstil zu ermutigen. Durch die Kursangebote soll das Selbstwertgefühl der Kinder gestärkt und ihnen Selbstvertrauen gefördert werden.

Um auf das Schicksal erkrankter und notleidender Kinder aufmerksam zu machen, organisiert der Verein zusätzlich außergewöhnliche Spendenaktionen zum Mitmachen. Dazu gehörten bisher eine 120 km Non-Stop Stand-up-Paddling Tour über die Ruhr, die erstmalige Durchquerung des Baldeneysee mit 15 Schwimmerinnen und Schwimmern, ein Staffellauf von der Quelle der Ruhr bis zur Mündung in den Rhein, ein 24-Stunden Stand-up-Paddling-Event oder ein Big-Sup-Event mit einem großen Familienfest während des Seefests.

Essener Verein bietet Ehrenamtsprojekt für weiterführende Schulen an

Neben den Aktionen bietet der Verein auch ein einjähriges Ehrenamtsprojekt für die Abschlussjahrgänge weiterführender Schulen an. Hier beteiligen sich bisher schon 240 Teilnehmende aus fünf verschiedenen Städten. Unterstützt wird das Projekt von der AOK Rheinland Hamburg. der Westenergie und der Sparkasse Essen.

Weitere Informationen zum Verein finden Sie unter folgenden Links https://www.bestrongforkids.de/ - https://www.facebook.com/bestrongforkids https://www.instagram.com/bestrongforkids

E-Mail-Kontakt: info@bestrongforkids.de

