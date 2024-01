Essen-Stadtmitte/Südostviertel. Evangelische Kirchen in Essen öffnen bis Ende Februar abwechselnd an vier Tagen in der Woche ihre Türen. Organisatoren suchen noch Ehrenamtliche.

Ein Ort zum Aufwärmen, ein Teller heiße Suppe und die Gelegenheit für Gespräche: Unter dem Motto „Warm & herzlich – Kirche für Magen & Seele“ öffnen die Kreuzeskirche, die Marktkirche, die Auferstehungskirche und die Menschenstadt Essen bis zum 29. Februar an vier Wochentagen wieder abwechselnd Türen für Menschen, die von hohen Energie- und Lebenshaltungskosten betroffen sind oder nach ein wenig Gemeinschaft in der kalten Jahreszeit suchen.

Für einen kostenlosen Eintopf sorgt das Restaurant Church der Diakonie. Ehrenamtliche Unterstützung wird noch überall benötigt, so Stefan Koppelmann, Sprecher der Evangelischen Kirche in Essen.

Mit ihrem Angebot beteiligen sich die Evangelische Kirche und Diakonie in Essen zum zweiten Mal an der bundesweiten Initiative #wärmewinter.

Die Premiere des Essener „Wärmewinters“ verlief 2023 erfolgreich

„Der Winter ist zurück. Heizen und Lebensmittel sind auch in diesem Jahr für viele teuer. Deshalb freuen wir uns, dass wir die Zusammenarbeit nach der erfolgreichen Premiere im letzten Jahr fortsetzen und an vier Tagen in der Woche wärmende Orte in der Stadtmitte schaffen können“, so die Organisatoren aus der Kirchengemeinde Altstadt, der Citykirchenarbeit, der Menschenstadt Essen (neu dabei), dem Diakoniewerk Essen, dem Ehrenamtsmanagement und dem Diakonischen Werk des Kirchenkreises Essen.

Die Organisatoren des zweiten Essener „Wärmewinters“ freuen sich auf viele Gäste. Sie trafen sich zu einer Informationsveranstaltung für Ehrenamtliche zum Start der diesjährigen Aktion. Foto: Ev. Kirche Essen

Menschen aller Altersstufen aus ganz Essen, ob bedürftig oder nicht, sind bis Ende Februar dienstags von 16 bis 19 Uhr in den neuen Räumen der Menschenstadt Essen (Logenstraße 6, neben dem Haus der Evangelischen Kirche), mittwochs von 12 bis 15 Uhr in der Kreuzeskirche (Kreuzeskirchstraße 16/Weberplatz), donnerstags von 14 bis 18 Uhr in der Marktkirche (Markt 2/Porschekanzel) sowie freitags von 12 bis 15 Uhr in der Auferstehungskirche (Manteuffelstraße 26/Ecke Steubenstraße) willkommen.

„Wir freuen uns, dass die beantragten Fördermittel von der Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe für dieses Angebot bewilligt wurden“, sagt Stefan Koppelmann. 10.000 Euro stünden so zur Verfügung, gut 2700 Euro steuerten die örtlichen Gemeinden und der Kirchenkreis bei. Das Geld werde unter anderem für den Kauf von Lebensmitteln für die verschiedenen Eintöpfe eingesetzt.

Die Aktion muss sich erst herumsprechen

Im vergangenen Jahr, als die „Wärmewinter“-Aktion erstmals auch in Essen lief, habe man rund 2000 Teller Suppe ausgegeben. „Das Ganze ist ein Prozess und braucht eine Anlaufphase, bis sich das Angebot herumgesprochen hat. Dann hoffen wir, dass es genauso gut läuft wie im letzten Jahr“, sagt Koppelmann.

„Der eigentliche Schatz, den wir bei der Aktion gefunden haben, sind die rund 50 Ehrenamtlichen, die mitgemacht haben und zum Teil dieses Jahr wieder dabei sind. Sie freuen sich auf tolle Begegnungen“, so der Sprecher. Das Angebot sei bewusst niederschwellig gehalten, die Bedürftigkeit der Gäste werde nicht überprüft. „Die Menschen können kommen, wann sie wollen und bleiben, solange sie wollen. Keiner muss sich unterhalten.“

Auch Muslime beteiligten sich an der Aktion „Wärmewinter“

Die Aktion sei im letzten Jahr quasi „interreligiös“ gewesen, auch Muslime und Menschen anderer Glaubensrichtungen hätten sich beteiligt, blickt Stefan Koppelmann zurück. Neu sei in diesem Jahr der inklusive Aspekt, besonders bezogen auf die barrierefreien Räumlichkeiten bei der Aktion Menschenstadt. Bei den Treffen gebe es auch Hinweise auf weitere „Wärmeinseln“ in der Stadt sowie auf andere Hilfsangebote.

Damit alle Schichten ausreichend besetzt werden können und immer auch die Gelegenheit für ein Gespräch besteht, werde an allen vier Standorten noch ehrenamtliche Unterstützung, zum Beispiel für das Decken der Tische und das Austeilen der Suppe, benötigt: „Nur durch die Mithilfe vieler Bürgerinnen und Bürger wird unsere Initiative ein Erfolg“, sind die Organisatoren überzeugt. Jeder der Standorte habe seine eigene Atmosphäre, werde verschieden gestaltet.

Auch einzelne Gemeinden wie die evangelische Gemeinde Bergerhausen bieten zusätzlich zu diesem Angebot eine Art Mittagstisch für Bedürftige an. In Bergerhausen waren auch schon im vergangenen Winter Menschen willkommen, die unter dem Motto „Satt & glücklich“ gemeinsam essen und sich im Gemeindesaal der Johanniskirche an der Elbestraße aufwärmen wollten.

Die Organisatoren sind auf ehrenamtliche Helfer angewiesen

Wer Lust und Zeit hat, sich für einige Stunden zu engagieren, kann sich auch noch nach dem jetzt erfolgten Start der Aktion noch melden. Ansprechpartner ist Ehrenamtsmanager Michael Druen, 0201 2205-144, Mail: ehrenamt@engagiere-dich.de .

Informationen zur bundesweiten Initiative stehen auf der Homepage www.waermewinter.de.

