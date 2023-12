Essener Wirtin (60) gibt nicht auf: Kneipe wechselt Standort

Essen-Altenessen Nach 50 Jahren musste die Essener Traditionsgaststätte „Filou“ schließen. Jetzt gibt es den Neustart wenige hundert Meter weiter.

Die Rollos sind unten, die Schilder ab, die Türen verschlossen: Die Traditionskneipe „Filou“ an der Altenessener Straße ist dicht. „Drei Tage lang haben wir geheult“, sagt Wirtin Linda Emde im Gespräch mit der Redaktion. Doch ihre Augen strahlen schon wieder. Denn am Freitag (8.12.) öffnet das „Filou“ wenige hundert Meter weiter wieder neu: an der Johanniskirchstraße 2.

Dort hatte mitten in der Coronakrise die „Stauderklause“ eröffnet, sich aber nicht lange gehalten. Linda Emde hat mit ihrem Team alles renoviert, neue Böden, neue Toiletten, Neuanstrich für die Wände, und will die Kneipenräume jetzt wieder neu beleben: täglich von 9 bis 1 Uhr und am Wochenende bis 4 Uhr. Einen Ruhetag gibt es nicht: „Ich will nicht, dass meine Gäste in eine andere Kneipe gehen oder zu Hause bleiben müssen.“

Wirtin betreibt „Dritte Halbzeit“ in Altenessen

Erfahrung hat die 60-Jährige zur Genüge, die Essenerin arbeitet seit 35 Jahren in der Traditionskneipe und hat davor schon in der Gaststätte ihrer Eltern am Zapfhahn gestanden. Außerdem betreibt Emde noch die Kneipe „Dritte Halbzeit“ an der Seumannstraße in Altenessen. Dort wird das Gleiche angeboten, was es ab Freitag (8.12.) auch an der Johanniskirchstraße geben soll: Ein Glas Stauder (0,2 Liter) kostet 1,60 Euro: „Teurer machen will ich es nicht, auch wenn ich damit nicht reich werde“, sagt Emde.

Auf der Karte stehen zudem Soft- und Longdrinks sowie Frühstück. Ein Brötchen mit Butter und Belag, dazu eine Tasse Kaffee für 4,50 Euro. „Zur Dritten Halbzeit kommen jeden Morgen vier Ehepaare und frühstücken bei uns“, sagt Linda Emde, die sich in all den Jahren nicht hat unterkriegen lassen. Rauchverbot, Corona, Personalmangel: Die Essenerin gibt nicht auf. Warum? „Ich habe es gerne, wenn die Leute sich freuen.“ So einfach kann es sein.

Hausbesitzer in Essen klagte über Lärmbelästigung im „Filou“

Ihre Stammgäste würden sicher auch ins neue „Filou“ kommen. Der Standort sei zwar nicht mehr ganz so zentral wie der alte, für einige sei der Weg jedoch kürzer, da sie direkt in der Nähe wohnen. 50 Jahre lang wurde an der Altenessener Straße Stauder gezapft – früher hieß die Kneipe „Schnörkel“, später „Filou“. Der Hausbesitzer hatte sich zuletzt allerdings immer wieder über Lärmbelästigung beklagt und schließlich den Pachtvertrag gekündigt. Somit stand die Kneipe vor dem Aus.

Doch auch dieses Mal hat sich Linda Emde nicht unterkriegen lassen und hat jetzt bis zur Eröffnung noch jede Menge Arbeit. Die Rundsitzecke vom alten Standort steht schon in den neuen Räumlichkeiten, weitere Möbel müssen noch aufgestellt werden, ebenso Zigarettenautomat und Fernsehen: „Wir hoffen doch, dass der RWE in die zweite Liga aufsteigt.“ Die Toilettentüren haben noch keine Klinken, zwischen Kaffeebechern und angefangenen Malzbierflaschen stecken die Pinsel noch in Farbeimern.

Wir hätten gerne noch einen knackigen Kerl, finden aber keinen. Linda Emde, Wirtin

„Hauptsache Zapfanlage und die Toiletten funktionieren, wenn wir um 16 Uhr eröffnen“, sagt Linda Emde. Der Rest sei halb so wichtig. Die Kegelbahn im Keller wird dann noch nicht fertig sein, ein Wasserschaden habe die Arbeiten verzögert, in ein paar Wochen soll es aber losgehen. Eine Stunde kostet 10 Euro, Reservierungen nimmt Emde unter 0173 5414624 entgegen.

Auch für Silvester laufen die Planungen, 80 Karten habe sie bereits verkauft, ob noch mehr Leute in die rund 150 Quadratmeter große Kneipe passen, werde sich zeigen müssen. Den Betrieb meistert Emde mit vier Mitarbeiterinnen: „Wir hätten gerne noch einen knackigen Kerl, finden aber keinen“, sagt sie, lacht und klärt dann telefonisch, wann die Garderobe ins neue „Filou“ gebracht werden kann.

