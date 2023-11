Essens beste Nachwuchs-Bands spielen: „Brauchen Proberäume“

Essen. Essens beste Nachwuchs-Bands präsentieren sich bei einem gemeinsamen Konzert-Abend. Die Organisatoren haben ein ernstes Anliegen.

Wenn in Kürze vier der besten Nachwuchs-Bands aus Essen bei einem gemeinsamen Konzertabend gegeneinander antreten, dann geht es um mehr als um gute Live-Performance: „Mukkefukk“, der Essener Nachwuchs-Band-Contest, geht in die finale Runde – und die Organisatoren wollen auf ein drängendes Problem aufmerksam machen. „Jungen Künstlern und Musikern in Essen fehlen dringend Ateliers und Proberäume“, sagt Simon Scheve-Kähler, der Jugendkulturbeauftragte der Stadt Essen.

Die Förderung von jungen Musikern in Essen hat eine lange Tradition – bis 2013 gab es über Jahrzehnte die „Essener Rocktage“, die für Nachwuchs-Bands aus dem Stadtgebiet erste Möglichkeiten boten, vor Publikum aufzutreten. Auch ein jährlich neu aufgelegter Tonträger, „Made in Essen“, vereinte die besten Beiträge Essener Bands, großzügig unterstützt von der Sparkasse. Die „Rocktage“ wurden später vom neu konzipierten Contest namens „Mukkefukk“ abgelöst, „denn das ,Rock’ in ,Rocktage’ passte nicht mehr in die Realität“, sagt Scheve-Kähler. Man wollte sich bewusst auch allen anderen Musik-Genres öffnen.

Final-Abend: Rock gegen Metal gegen Hiphop gegen Chanson

Mit Erfolg: Beim Finale des diesjährigen „Mukkefukk“-Contests tritt eine Alternative-Rock-Band („The Destruents“) gegen eine junge New-Metal-Formation („Sanner“) gegen einen Rapper („Zarisma“) gegen ein Duo an, das mit humoristischem Chanson aufwartet („Vorzeigeschwiegersöhne“). Die genannten Bands gingen als Sieger aus den Vorrunden hervor – in den Jugendzentren Hüweg (Steele), Julius-Leber-Haus (Kray), Ground Zero (Falkenheim Frohnhausen) und Falkenzentrum Süd (Holsterhausen) waren alle Bands angetreten, die sich beworben hatten, das waren rund 20.

Steht lange leer: Teil des Westbahnhofs Frohnhausen, früher „Café Cuba“. Foto: Oliver Müller / Funke Foto Service

Einige Jugendzentren bieten Proberäume, manche sogar Studios, „aber die Kapazitäten sind ausgeschöpft, und es ist bei weitem nicht genug Platz für alle da“, bemängelt Scheve-Kähler. „Dabei ist die musikalische Qualität der Beiträge ist in den letzten Jahren massiv gestiegen, und es gäbe es im Stadtgebiet genügend Freiraum.“

Viele leere Räume und Keller in der Innenstadt und in den Stadtteilen

Dem Sozialarbeiter fallen aus dem Stand mehrere Schauplätze ein, die sich anbieten würden als Proberäume oder Ateliers – das ehemalige Café Cuba am Westbahnhof zum Beispiel stehe leer, ganz zu schweigen von Hochbunkern in Altendorf und Karnap, oder mehrere Kellerräume an der Schützenbahn. „Doch die Örtlichkeiten so einzurichten, dass die Vorgaben für Fluchtwege und Brandschutz erfüllt sind, dafür fehlt derzeit das Geld“, sagt Scheve-Kähler. „Kaum ein Kollektiv kann sich so etwas leisten.“ Entsprechend seien junge, hoffnungsvolle Musiktalente noch immer auf jene Räume angewiesen, die vom Jugendamt oder von Kirchengemeinden bereitgestellt würden. „Und dass in in diesem Bereichen eher gespart als investiert wird, hilft der Musikszene auch nicht gerade“, sagt Scheve-Kähler.

Szene vom „Mukkefukk“-Finale im Jahr 2017: Die Band „Hello Luke“ auf der Bühne der Weststadthalle. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Das Finale des diesjährigen „Mukkefukk“-Wettbewerbs, der jetzt und künftig eher als Event verstanden werden soll und weniger als Contest, soll auch auf das bestehende Problem hinweisen. Alle am Finale teilnehmenden Bands wurden bereits mit 1.000 Euro Preisgeld ausgestattet, das in die künstlerische Arbeit investiert werden muss. Der Sieger am Samstag Abend ist fester Bestandteil des Line-Ups des nächsten Pfingst Open Air-Festivals in Werden im Frühjahr 2024.

Bürgermeisterin ist Teil der Jury in der Weststadthalle

Wer gewinnt? Das entscheidet in Teilen das Publikum sowie die Jury, die aus ehemaligen Musikern, Szene-Kennern und der Bürgermeisterin Julia Jacob besteht.

„Mukkefukk“-Bandcontest, Finale, Samstag, 25. November, Einlass 17.30 Uhr, Beginn 18 Uhr, Eintritt 8 Euro, Weststadthalle, Thea-Leymann-Straße, Nähe U-Bahnhof Berliner Platz

