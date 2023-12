Explosion: Essens Feuerwehrsprecher vom Einsatzort im Video

Essen-Steele Essens Feuerwehrsprecher Christian Schmücker erklärt im Video, wie die Einsatzkräfte den Unglücksort nach der Explosion vorfanden.

In Essen-Steele ist es an der Westfalenstraße am Samstagabend (9.12.) zu einer Explosion in einem Wohnhaus gekommen. Eine junge Frau ist laut Feuerwehr aus dem Obergeschoss aus dem Fenster gesprungen und wurde schwer verletzt. Feuerwehrsprecher Christian Schmücker erklärt im Video, warum der Einsatz für die Feuerwehrleute besonders schwierig war.

Abgesehen von der jungen Frau wurden bei der Explosion zwei weitere Anwohnende leicht verletzt und wiederum drei weitere Personen vor Ort medizinisch betreut. Offiziell als vermisst gilt der Bewohner der Wohnung, in der sich die Explosion ereignete.

